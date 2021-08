Covid-19: Pará recebe hoje mais de 200 mil doses e governador promete chamada geral para imunização

O governador Helder Barbalho (MDB) anunciou que o Pará vai deve receber 208.990 novas doses de vacinas contra covid-19 na tarde deste sábado (14). A nova remessa tem imunizantes da Pfizer da CoronaVac / Butantã. A ideia é fazer uma nova convocação para todas as pessoas de 18 anos para mais, em todos os 144 municípios. Uma forma de tentar garantir que a população adulta de estado esteja imunizada, ao menos, com a primeira dose.

"Fique atento: com essas novas doses, a nossa estratégia é fazer um grande chamamento da população do nosso estado que tenha 18 anos para mais. Portanto, fazer uma última grande rodada para atualizar todos os municípios. Nas próximas levas que chegarem durante a semana, vamos voltar a baixar a idade, de acordo com as orientações da ciência e da medicina, para proteger a nossa juventude", declarou o governador.

Com isso, a meta do estado, ainda neste mês, é começar a imunizar mais pessoas com menos de 18 anos.