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Pará recebe capacitação para ampliar oferta do Implanon no SUS

Oficina em Belém deve qualificar 274 profissionais para inserção do implante contraceptivo na atenção primária

O Liberal
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Pará recebe capacitação para ampliar oferta do Implanon no SUS. (Reprodução)

O Pará será um dos estados contemplados na nova etapa de qualificação promovida pelo Ministério da Saúde para ampliar a oferta do implante contraceptivo subdérmico de etonogestrel, conhecido como Implanon, no Sistema Único de Saúde (SUS).

A oficina será realizada em Belém, nos dias 20 e 21 de maio, com a previsão de capacitar 274 profissionais da atenção primária, entre médicos e enfermeiros. A formação inclui desde a inserção e retirada do implante até o manejo de possíveis intercorrências e abordagens voltadas à saúde sexual e reprodutiva dos pacientes.

A ação integra a segunda fase das oficinas nacionais, que devem qualificar mais de 11 mil profissionais em todo o país. Ao todo, serão realizados 32 treinamentos, com foco em municípios com menos de 50 mil habitantes, ampliando o acesso ao método contraceptivo na rede pública.

As capacitações são presenciais e combinam teoria e prática com uso de simuladores anatômicos, supervisionadas por facilitadores do Ministério da Saúde. A carga horária foi ampliada para reforçar a segurança dos procedimentos, sendo de 12 horas para enfermeiros e 6 horas para médicos. Os encontros também incluem diálogo com gestores locais para fortalecer a implementação do método nos territórios.

Em 2025, o Ministério da Saúde distribuiu 500 mil unidades do Implanon para todos os estados, priorizando municípios maiores e com maior vulnerabilidade social. O Pará recebeu 20.876 implantes. Para 2026, está prevista a entrega de mais 1,3 milhão de unidades em todo o país.

A estratégia busca consolidar a oferta do implante no SUS, aliando a ampliação do acesso à qualificação das equipes e ao fortalecimento do cuidado integral em saúde sexual e reprodutiva. Entre os temas abordados nas oficinas estão direitos sexuais e reprodutivos, dignidade menstrual, enfrentamento ao racismo e à violência, além da apresentação de outros métodos contraceptivos disponíveis na rede pública.

Primeiro ciclo

A primeira fase das oficinas, realizada entre outubro e dezembro de 2025, percorreu todos os estados brasileiros com 30 encontros. Ao todo, cerca de 2,9 mil profissionais e gestores participaram, alcançando 682 municípios. Desse total, aproximadamente 1,8 mil médicos e enfermeiros foram capacitados para realizar a inserção e retirada do Implanon.

Método de longa duração

O Implanon é um método contraceptivo de longa duração e alta eficácia, com მოქმედação de até três anos no organismo. Após esse período, o implante deve ser retirado e pode ser substituído imediatamente pelo SUS, caso haja interesse da paciente. A fertilidade retorna rapidamente após a remoção.

O dispositivo faz parte do conjunto de métodos contraceptivos gratuitos ofertados pelo SUS, que inclui preservativos, DIU de cobre, anticoncepcionais orais, pílula de emergência, laqueadura tubária bilateral e vasectomia. O Ministério da Saúde reforça que o uso de preservativos é essencial, por ser o único método que também protege contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

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