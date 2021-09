Pará recebe 800 doses da vacina da Janssen na tarde desta segunda

O Pará recebeu, na tarde desta segunda-feira (20), a 86ª remessa de vacinas contra a covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde. São 800 doses da Janssen, que demandam uma única dose. Com isso, o Pará totalizou 10.068.940 doses de imunizantes recebidos e destinados à população paraense, sendo 3.567.990 são da Coronavac/Sinovac, 3.893.800 da Oxford/Astrazeneca, 2.468.700 da Pfizer e 938.450 da Janssen.

“É o segundo lote de vacinas que chegou somente hoje e já ultrapassamos a marca de 10 milhões de doses de vacinas recebidas. Isso é fundamental para que o Estado consiga garantir a imunização completa dos paraenses. Por isso, reforçamos sempre a importância de que todos busquem a vacina quando chegar a sua vez”, afirma o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

Na manhã desta segunda, o Pará recebeu a 85ª remessa, contendo 87.250 doses da Astrazeneca. Nessa ocasião, o Estado ultrapassou a marca de mais de 10 milhões de vacinas recebidas do MS para a campanha contra a covid-19.

Campanha

O Pará está em campanha de vacinação contra a covid-19 desde a segunda quinzena de janeiro deste ano e o Governo do Estado tem se empenhado para fazer a distribuição das doses de forma rápida, segura e em até 48 horas.

“Estamos enviando a todas as regionais no período suficiente para ocorrer a distribuição aos municípios. Nossa maior preocupação é que as doses cheguem em tempo hábil que garanta a sua qualidade e possibilite aos municípios avançar na campanha”, explicou o Coordenador de Logística da Sespa, Marcus Coura.

A equipe técnica da Secretaria já trabalha no planejamento de distribuição e logística de entrega das doses aos Centros Regionais de Saúde e a distribuição está acontecendo por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). As estratégias de aplicação serão definidas pelas Secretarias Municipais de Saúde.

Vacinas

Até o final da manhã desta segunda-feira (20), o Pará já havia aplicado 7.014.885 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Desse total, 4.302.952 milhões foram primeiras doses e 2.711.933 milhões correspondem à segunda dose dos imunizantes.

As informações sobre a vacinação são fornecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na página do Vacinômetro.