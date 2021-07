Pará recebe 253 mil doses de vacina contra covid-19

O Estado do Pará recebeu, neste final de semana, mais 252.950 doses de vacinas contra a covid-19. Na tarde do último sábado (03), chegaram ao Pará 84.500 doses do imunizante produzido pelo grupo Johnson & Johnson. Essa foi a 41ª remessa de vacinas contra Covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde, sendo a segunda remessa de vacinas da Janssen, que diferente das outras, é aplicada com esquema de dose única.

De acordo com informações divulgadas pelo Governo do Estado, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) já elabora o planejamento de distribuição das vacinas para os Centros Regionais de Saúde. O envio deve ser feito nos próximos dias, por vias terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Também neste sábado, o Pará recebeu mais duas remessas de vacinas: na madrugada chegaram 70.200 doses da Pfizer e no fim da manhã, 98.250 doses da Oxford/AstraZeneca.

Ao todo o Estado do Pará já recebeu 4.582.560 doses de imunizantes, sendo 1.378.440 da CoronaVac/Sinovac; 2.611.700 da Oxford/AstraZeneca; 457.470 da Pfizer e 134.950 da Janssen, ainda de acordo com o Governo.

“A Sespa e o Governo do Pará tem trabalhado para avançar com a vacinação no estado, distribuindo os imunizantes de forma rápida e segura, por todo o Pará. Mas é importante lembrar que a população também deve fazer a sua parte, acompanhando o calendário do seu município, procurando a vacina quando chegar a sua vez”, afirma o secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho.

Vacinômetro - Até a tarde deste sábado (3), segundo a página do Vacinômetro, o Estado vacinou 2.633.840 pessoas com a primeira dose e 1.149.973 com a segunda dose. As informações sobre vacinação, são fornecidas pelas secretarias municipais de Saúde e a população pode acompanhar o andamento da campanha, em todo o estado, através da página do vacinômetro.