Pará produziu 12% da energia elétrica do Brasil em janeiro

A Usina Hidrelétrica Belo Monte, no Pará, foi a que mais gerou energia para o país no primeiro mês deste ano, respondendo por 6% de toda a demanda nacional. No horário de ponta, quando acontece o pico de consumo de energia, entre 18h e 21h, a usina chegou a fornecer 12% da energia consumida no Brasil, gerando 10.400 MW.

A produção de Belo Monte atingiu média de 6.082 MWmed, sendo a única a alcançar essa geração no período. Os dados são do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O resultado acontece após a crise hídrica de 2024 na Região Norte, consequência do longo período de escassez de chuvas que impactou a produção de hidrelétricas, principal matriz da geração de energia no Brasil. Belo Monte retomou a capacidade plena de produção e tem sido essencial para garantir o abastecimento de energia elétrica nacional.

“A geração de Belo Monte em janeiro demonstra a resiliência do nosso trabalho e a importância da energia hidrelétrica para a segurança do sistema interligado brasileiro, sobretudo nos horários de ponta, quando há alto consumo da população”, afirma Paulo Roberto Pinto, presidente da Norte Energia, concessionária da usina.

VEJA MAIS

“Seguimos trabalhando para garantir a segurança energética do país com confiabilidade na operação da usina e reafirmando-a como um ativo estratégico”, conclui.

Para além do atendimento à demanda imediata, a usina atua ainda como elemento fundamental, dando suporte à operação das renováveis intermitentes. O empreendimento também contribui para a estabilidade do sistema elétrico ao permitir o armazenamento de água nos reservatórios de outras hidrelétricas, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Isso garante uma reserva estratégica para o país.

A produção de Belo Monte também se mostra historicamente fundamental ao evitar o acionamento de usinas térmicas, principalmente, em horários de pico de consumo nacional, evitando a emissão de toneladas de CO² na atmosfera. Além disso, Belo Monte é a hidrelétrica que menos emite no bioma amazônico, segundo pesquisa do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O estudo constatou que a usina é quinta mais eficiente do Brasil em termos de taxa de intensidade de gases poluentes e calcula que, entre 5 e 10 anos, a área alagada do empreendimento apresente progressivamente emissões ainda menores.