Pará, mais de 131 mil vacinados com dose única contra covid-19 terão de tomar reforço

O Ministério da Saúde (MS) divulgou que o intervalo entre a última dose e a dose de reforço (3ª dose) foi reduzido de seis para cinco meses, a contar da última vacina, até mesmo para a Janssen que é dose única. No Pará, 139.250 doses de Janssen foram distribuídas no Estado e, destas, 131.907 doses já foram aplicadas até a última atualização, às 14h desta quinta-feira (18), no site do Vacinômetro da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará (Sespa).

A decisão do Ministério da Saúde engloba todas as pessoas acima de 18 anos, independente da profissão exercida e grupo etário. A orientação é para todos os municípios e estados. O MS também anunciou alterações em relação à aplicação do imunizante Janssen, que antes era dose única e agora deverá ser aplicada em duas doses, a partir de dois meses de sua aplicação. Assim como as demais, 5 meses após a 2ª aplicação será administrada a dose de reforço (3ª dose).

A equipe da redação integrada de O Liberal entrou em contato com as secretarias estadual e municipais de saúde para saber quais protocolos serão seguidos, após os comunicados do MS. No Pará, a Sespa informou que seguirá todas as orientações do Ministério da Saúde. Por enquanto, a primeira medida é sobre a terceira dose da vacinação contra a covid-19. Uma nota técnica sobre o assunto está sendo elaborada.

Na capital paraense, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que já está aplicando a dose de reforço da vacina contra a covid-19 em pessoas que tomaram a segunda dose há menos de seis meses. A Sesma informa, ainda, que Belém antecipou a terceira dose dos idosos (60 anos ou mais) para todos os que fizeram a segunda dose até julho, assim como para os profissionais da saúde.

No município de Ananindeua, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informa que seguirá as recomendações do Ministério da Saúde (MS), quanto ao intervalo mínimo de cinco meses para a vacinação com a terceira dose (Dose de reforço). Entretanto, a Secretaria ressalta que aguarda receber mais doses do imunizante para iniciar a vacinação em pessoas com idade acima de 18 anos com a terceira dose.

Santarém, no oeste paraense, vacina as pessoas com mais de 18 anos e que realizaram a segunda dose há cinco meses, além de imunossuprimidos que realizaram a segunda dose há 28 dias. Ao público menor de 18 anos, ainda não há previsão para a vacinação de terceira dose, porque o município ainda está fazendo a segunda dose da campanha anticovid-19.