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Pará lidera redução de homicídios de jovens na Região Norte, aponta Atlas da Violência 2026

Estado registrou queda de 38,6% nas mortes de pessoas entre 15 e 29 anos na última década e aparece entre os dez com maior redução contínua do país

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Pará lidera redução de homicídios de jovens na Região Norte, aponta Atlas da Violência 2026. (Foto: Alex Ribeiro | Ag. Pará)

O Pará foi o estado da Região Norte que mais reduziu os homicídios de jovens entre 15 e 29 anos na última década. Os dados constam no Atlas da Violência 2026, divulgado na última terça-feira (25) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

De acordo com o levantamento, o número de assassinatos de jovens paraenses caiu 38,6% entre 2014 e 2024. Em números absolutos, foram registradas 1.821 mortes em 2014, contra 1.118 ocorrências em 2024.

A taxa de homicídios nessa faixa etária também apresentou redução significativa ao longo do período analisado. Em 2014, o índice era de 81 mortes para cada 100 mil habitantes. Dez anos depois, a taxa caiu para 50,1 homicídios por 100 mil habitantes.

O estudo também destaca o desempenho do Pará no cenário nacional. O estado ocupa a nona posição entre as unidades da federação com maiores reduções contínuas nos homicídios de jovens desde 2022, registrando queda de 23,1% nos casos.

Outros indicadores apontam para a tendência de redução da violência letal entre jovens. Entre 2019 e 2024, os registros diminuíram 37,6%. Já na comparação entre 2023 e 2024, a queda foi de 7,1%.

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ed-Lin Anselmo, os resultados refletem os investimentos realizados pelo Governo do Estado na área da segurança pública. “Nosso compromisso é seguir avançando para garantir mais proteção, tranquilidade e qualidade de vida para toda a população paraense. Esse é apenas um dos dados positivos alcançados pelo trabalho integrado das forças de segurança do Estado”, afirmou.

Segundo o governo estadual, mais de R$ 950 milhões foram investidos nos últimos sete anos por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Os recursos foram destinados à aquisição de equipamentos tecnológicos, viaturas, armamentos, munições, lanchas rápidas e à implantação das Bases Integradas Fluviais.

Os investimentos também incluíram a modernização dos sistemas de monitoramento, com mais de mil câmeras em operação, além da instalação de 100 totens de segurança conectados ao Disque 190 e da aquisição de um novo Centro de Comando e Controle Móvel.

Entre as ações voltadas à prevenção da violência e à promoção da cidadania, o governo destaca o programa Territórios pela Paz (TerPaz), responsável pela implantação de mais de 30 Usinas da Paz em diversas regiões do estado.

As Usinas da Paz oferecem mais de 70 serviços gratuitos nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte, assistência social e qualificação profissional. Desde a inauguração da primeira unidade, em 2021, o programa já realizou mais de 14 milhões de atendimentos.

Ed-Lin Anselmo afirmou que os resultados indicam que as políticas adotadas estão produzindo efeitos positivos e que a expectativa é de continuidade na redução dos índices de violência. “Seguiremos cada vez mais próximos da população, fortalecendo a presença das forças de segurança e garantindo políticas públicas de proteção aos paraenses”, declarou.

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Pará lidera redução de homicídios de jovens na Região Norte, aponta Atlas da Violência 2026
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