Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Pará inicia teste inovador de DNA-HPV no SUS para rastreamento do câncer de colo do útero

O lançamento ocorreu nesta sexta-feira (15), na Unidade Básica de Saúde Combú

O Liberal
fonte

O exame é considerado a principal estratégia para localizar lesões precocemente e fazer um diagnóstico de doenças envolvendo o colo do útero (Divulgação)

O Pará começa a oferecer o teste de biologia molecular DNA-HPV no Sistema Único de Saúde (SUS), uma tecnologia inovadora que representa um avanço no rastreamento organizado do câncer de colo do útero. No estado, o lançamento ocorreu nesta sexta-feira (15), na Unidade Básica de Saúde Combú, na Ilha do Combu, em Belém, com a presença da assessora da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Lena Vânia Carneiro Peres.

De acordo com o Ministério da Saúde, a iniciativa vai beneficiar mais de 395 mil mulheres de Belém nos próximos cinco anos, que é a primeira capital do Norte a adotar o procedimento. Medida do Agora Tem Especialistas, o exame será ofertado inicialmente em 12 estados brasileiros e é 100% nacional, capaz de detectar 14 genótipos do papilomavírus humano (HPV), identificando a presença do vírus antes do surgimento de lesões ou câncer em estágios iniciais. Ao longo desse período, cerca de 5,6 milhões de mulheres em todo o país poderão ser beneficiadas pelo rastreamento precoce.

O Pará integra o grupo de estados contemplados por já contar com serviços de referência para colposcopia e biópsia, garantindo fluxo assistencial completo para mulheres com resultados alterados. Além do Pará, o exame será oferecido gradualmente no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rondônia, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal. A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) também participou do lançamento nacional do novo protocolo e das diretrizes.

“A partir de hoje, estamos implementando essa nova forma de diagnóstico e prevenção do câncer do colo do útero em 12 estados brasileiros. Estamos aproveitando a infraestrutura criada durante a pandemia para os testes de biologia molecular. Essa estrutura agora será utilizada para o diagnóstico do HPV, permitindo reduzir o tempo de espera e iniciar o tratamento o mais rápido possível”, explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no Hospital da Mulher de Recife, em Recife (PE), onde a iniciativa foi lançada.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o HPV é a principal causa do câncer do colo do útero, terceiro tipo mais incidente em mulheres, com 17.010 casos novos estimados por ano, no triênio 2023-2025. Estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) aponta 15 casos da doença a cada grupo de 100 mil mulheres. Por isso, a oferta do novo modelo de rastreamento é considerada um marco para a saúde da mulher em vista de uma série de benefícios.

Além de conferir maior sensibilidade diagnóstica, o novo teste reduz a necessidade de exames e intervenções desnecessárias, com intervalos maiores entre as coletas quando o resultado der negativo. Outra vantagem é o rastreamento equitativo e de alta performance, que alcança mulheres em áreas remotas ou com menor oferta de serviços.

Implementação em todo o Brasil

“O câncer do colo do útero ainda é o que mais mata mulheres no Nordeste. No Brasil, são 20 mortes por dia — até seis vezes mais que os casos de feminicídio em alguns estados. Com diagnóstico mais rápido e tratamento precoce, podemos salvar muitas vidas”, diz o ministro da Saúde, que também marcou presença na Unidade de Saúde da Família Doutora Fernanda Wanderley, em Recife (PE). No local, pacientes do SUS realizaram as primeiras coletas com o novo teste DNA-HPV.

A implementação começa por um município em cada estado, sendo ampliada conforme a finalização da troca do método. A meta é que, até dezembro de 2026, o rastreio esteja presente na rede pública de todo o território nacional, beneficiando 7 milhões de mulheres de 25 a 64 anos por ano. “Graças ao SUS e à parceria com estados e municípios, o Brasil será capaz de implementar nacionalmente essa tecnologia em tempo recorde. Países como Reino Unido, Espanha e Portugal levaram de dois a três anos para conseguir o mesmo”, evidencia o ministro.

Teste molecular

Produzido pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná, ligado à Fiocruz, o teste molecular de DNA-HPV substituirá o exame citopatológico Papanicolau, que passará a ser realizado apenas para confirmação de casos em que o teste DNA-HPV der positivo. Por ser mais eficaz, a nova tecnologia permite ampliar os intervalos de rastreamento para até cinco anos, aumentando a eficiência e reduzindo custos.

“Com o Papanicolau, o exame precisa ser repetido a cada três anos. Com essa nova tecnologia, o intervalo passa a ser de cinco anos. Além disso, elimina a necessidade de nova coleta quando o resultado é inconclusivo — a mesma amostra já serve para todos os exames necessários, acelerando o encaminhamento ao tratamento”, explica Padilha.

Rastreamento organizado

A implementação do teste foi viabilizada pelas Diretrizes Brasileiras de Rastreamento do Câncer do Colo do Útero, lançadas hoje pelo ministro Alexandre Padilha. As medidas estabelecem o rastreamento organizado, forma de trabalho na qual o SUS convida ativamente mulheres de 25 a 64 anos, público-alvo da iniciativa, para realizar o exame.

Para isso, as equipes de Saúde da Família e os Agentes Comunitários de Saúde farão o levantamento das mulheres da região que estão na faixa etária do rastreamento, com o teste ginecológico atrasado ou que nunca o fizeram, assim como as que ainda não foram vacinadas.

A elaboração das diretrizes foi coordenada pelo INCA com a participação de 81 especialistas que representaram a cinco Secretarias do Ministério da Saúde, além da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e outras 37 instituições de todas as regiões do país, incluindo universidades, hospitais, sociedades médicas e organizações da sociedade civil.

Acesso ao novo exame

O público-alvo do rastreamento organizado são as mulheres cisgênero, incluindo homens transgênero, indivíduos não binários, de gênero fluido e intersexuais nascidos com sistema reprodutivo feminino. Para ter acesso ao novo teste molecular DNA-HPV, basta marcar uma consulta ginecológica regular nas Unidades Básicas de Saúde. O estado usará o cruzamento de informações de pessoas não vacinadas

Para a expansão da iniciativa, o Ministério da Saúde vai disponibilizar kits e insumos do teste, treinamentos especializados para os profissionais do SUS e suporte diagnóstico por meio do Super Centro para Diagnóstico do Câncer, iniciativa do programa Agora Tem Especialistas que usa tecnologia de ponta para reduzir de 25 para cinco dias o resultado do parecer médico. A unidade usa telepatologia e emissão de laudos a distância e apoio em colposcopia e citologia líquida.

Em parceria com o INCA e o Hospital Israelita Albert Einstein, o Ministério também ofertará curso de citopatologia, além de suporte à organização local dos estados e municípios.

Autocoleta

Com o avanço da implementação do novo teste, o Ministério da Saúde também possibilitará às pacientes do SUS autocoleta do material ginecológico para populações com dificuldade de acesso aos serviços de saúde ou resistência à realização do exame.

É o caso de mulheres em situação de vulnerabilidade e/ou desigualdade social, como aquelas que estão em situação de rua, privadas de liberdade, além das migrantes, refugiadas e apátridas, com albinismo, negras, quilombolas, circenses, ciganas, entregadoras por aplicativos e pessoas LGBTQIAPN+ ou com resistência ao exame ginecológico.

O procedimento será ensinado às pacientes por um profissional de saúde e a amostra, que será colhida em casa, entregue em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

saúde

rastreamento

câncer de colo do útero
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

SAÚDE

Pará receberá R$ 900 mil para reforçar bancos de leite humano e ampliar atendimentos

Do montante total, serão R$ 180 mil para cada uma das cinco unidades localizadas no estado

15.08.25 19h11

Delegado cita ameaça de deputado por postar foto de quem não assinou CPI da Exploração Infantil

15.08.25 13h58

ADESÃO

Adesão do Pará à Independência mantém reflexos até hoje

Província do Grão-Pará aderiu à Independência do Brasil um ano depois em 15 de agosto de 1823

15.08.25 8h00

CIÊNCIA

Museu Emílio Goeldi realiza três eventos sobre mudanças climáticas e ciência na próxima semana

Eventos ocorrerão no Campus de Pesquisa do MPEG, no bairro da Terra Firme, a partir da próxima segunda-feira (18)

14.08.25 20h25

MAIS LIDAS EM PARÁ

MAIS UM CASO

Homem é filmado agredindo mulher com 'mata-leão' em Barcarena

Caso ocorreu na noite de sexta-feira (8/8), na Vila dos Cabanos. Agressões foram filmadas por testemunha.

09.08.25 17h14

PEDÁGIO NO PARÁ

Saiba os valores das tarifas de pedágio nas rodovias do Pará que começam a ser cobradas nesta sexta

Cobrança valerá para 526,2 km de rodovias estaduais, incluindo a Alça Viária e principais trechos da PA-150, PA-475, PA-483, PA-252 e PA-151. Confira os valores por categoria de veículo e as modalidades de pagamento disponíveis

14.08.25 5h30

SAÚDE

Startup paraense estuda medicamento que diminui as sequelas de AVC a partir de plantas da Amazônia

A expectativa é de que, no fim deste ano, seja enviado um dossiê à Anvisa solicitando testes em humanos

12.08.25 8h00

oportunidade

Empresa gerenciadora de pedágio no Pará abre 130 vagas de emprego CLT; confira

Oportunidades são para os municípios de Goianésia do Pará, Moju e Tailândia, com vagas em diversas funções operacionais; concessionária é responsável pelo pedágio nas rodovias estaduais

14.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda