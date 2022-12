Pará é o segundo estado do Norte do Brasil com mais medalhas na Olimpíada de Matemática de 2022

O Pará foi o segundo estado da Região Norte do Brasil que mais conquistou medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), o estado conquistou o total de 105 medalhas, sendo três delas de ouro.

Apesar do bom desempenho do Pará, o estado ainda ficou atrás do Amazonas no ranking de medalhas da OBMEP na Região Norte. Os vizinhos paraenses conquistaram 122 premiações no total, sendo 6 de ouro, 38 de prata e 78 de bronze.

Em toda a Região Norte, 494 estudantes receberam medalhas pelo desempenho que alcançaram na 17ª edição da competição. A iniciativa reuniu 18,1 milhões de jovens dos ensinos fundamental e médio nesta edição, que alcançou 99,78% dos municípios brasileiros e mais de 54 mil escolas.

Os medalhistas são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC) como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico. Os participantes têm direito a encontros presenciais ou virtuais para aprofundar o conhecimento matemático, além de uma bolsa de iniciação científica do CNPq no valor de R$ 100 mensais.

Além da bolsa do CNPq, os premiados que são matriculados em cursos de graduação também podem participar da seleção para o Programa de Iniciação Científica e Mestrado (PICME). Os selecionados têm a chance de fazer estudos avançados em matemática junto com a graduação, em qualquer área, e recebem uma bolsa de Iniciação Científica do CNPq no valor de R$ 400 mensais.

A OBMEP

Criada pelo IMPA em 2005, a OBMEP é realizada com o objetivo de popularizar o ensino da Matemática entre estudantes do ensino Fundamental e Médio. Somente neste ano, em todo o Brasil, o concurso concedeu 575 medalhas de ouro, 1.725 de prata, 5.175 de bronze e 51.900 certificados de menção honrosa.