Pará é o segundo estado com maior incidência de raios. Saiba como se proteger

O Pará é o segundo estado com maior incidência de raios no País, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Na região sul do Estado, o mês de setembro possui fatores climáticos que contribuem para a incidência deste tipo de evento meteorológico. Por isso, para evitar prejuízos e acidentes, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM) alertam a população para os cuidados necessários para evitar este tipo de situação.

“É comum que no sul do Pará ocorram, em setembro, chuvas acompanhadas de raios e trovoadas, uma das características da região. Esses eventos são originários, principalmente, em nuvens cumulus nimbus, com grande desenvolvimento vertical. No interior dessas nuvens as correntes de ar ascendentes e descendentes favorecem a formação desses fenômenos", explica o meteorologista da Semas, Antonio Souza.

Ainda de acordo com o meteorologista, na área norte do Pará, os fenômenos ocorrem de forma reduzida durante o período mais seco e menos chuvoso. “O período de transição climática é um fator que aumenta a incidência de raios em algumas regiões do Estado. É importante falar que é comum na região amazônica a ocorrência de raios e trovoadas nos eventos de chuva com maior intensidade, principalmente neste período de transição entre o seco e o chuvoso”, informa o profissional.

As principais recomendações são para que, durante tempestades, as pessoas que estão dentro de casa fechem as janelas e portas e desliguem os aparelhos eletrônicos, principalmente os celulares, pois não é recomendável utilizar esses equipamentos ligados à rede elétrica durante tempestades com incidência de raios, porque há riscos até de acidente fatal.

“Quando essa pessoa está na área externa, em campos de futebol, na praia, em uma praça, deve procurar um local fechado para se abrigar. Um local coberto, como quiosques, uma residência, ou então no trânsito, se for dentro da cabine do carro, são considerados locais seguros. É preciso manter as portas fechadas e não se aproximar da lataria. Caso esteja no trânsito e o veículo for uma bicicleta, uma moto, é preciso parar o veículo e buscar um abrigo fechado para proteção", alerta o oficial do Corpo de Bombeiros, Israel Souza.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do núcleo de Atualidades)