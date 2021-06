Pará é o 10º colocado em número de matrículas no ensino superior

O Pará é o décimo estado do país entre os que registraram maior número de matrículas no ensino superior, nas redes pública e privada. É o que aponta a 11ª edição do Mapa do Ensino Superior no Brasil 2021, divulgada nesta terça-feira (8), pelo instituto Semesp, entidade que representa mantenedoras de ensino superior do Brasil. O estudo foi feito com base em dados do Censo da Educação de 2019, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no ano passado.

Entre os estados da região Norte, o Pará é o que contou com o maior número de ingressantes no ensino superior, com cerca de 285 mil matrículas registradas em 2019, das quais 155 mil foram em cursos presenciais e 130 mil na modalidade de Ensino a Distância (EAD). Os dados também mostraram que quase 75% das matrículas totais do Estado estão em instituições privadas. Em relação às modalidades, 54,5% das matrículas são em cursos presenciais, uma das taxas mais baixas do País.

O Pará também é um dos poucos estados do Norte que possui mais instituições de ensino (IES) ofertando cursos presenciais do que a distância. No total, 73 IES ofertam cursos presenciais e 64, a distância. A primeira modalidade cresceu 28,1% em relação a 2018, quando 57 IES ofertavam cursos presenciais. Já a segunda cresceu 18,5% no mesmo período, quando 54 IES disponibilizavam cursos EAD.

Enquanto no restante do país as matrículas de cursos presenciais diminuíram e cederam espaço ao EAD, no Pará, a modalidade teve um acréscimo. De 2018 para 2019, elas cresceram 1,7% na rede pública e 2,5% na rede privada. Já na modalidade EAD, houve um aumento de 18,9% das matrículas no estado de 2018 para 2019, com crescimento de 19,2% na rede privada.

Pedagogia, Administração e Contabilidade entre mais procurados a distância

Entre os cursos mais procurados na rede privada do Pará, Direito e Enfermagem lideram na modalidade presencial, com 19,2 mil e oito mil matrículas, respectivamente. Em seguida aparecem os cursos de Pedagogia, com 4,8 mil matrículas; Farmácia, com 4,5 mil matrículas; e Administração, com 4,2 mil matrículas.

Já na modalidade EAD, Pedagogia foi o curso mais procurado, com 34,1 mil matrículas em 2019 na rede privada (mais do que a soma dos dois mais procurados na modalidade presencial), um crescimento de 24,0% em relação ao ano de 2018. Os cursos de Administração e Contabilidade aparecem em seguida no ensino a distância, com 14,5 mil e 10,2 mil matrículas, respectivamente.

Taxa de Escolarização

Entre os dados divulgados pelo estudo, um deles é preocupante: o Pará ficou em penúltimo lugar na taxa de escolarização, com pouco mais de 12% e distante da meta de 33%. O Estado possui a menor taxa de escolaridade líquida (que mede o percentual de jovens de 18 a 24 anos matriculados no ensino superior em relação ao total da população da mesma faixa etária) da região Norte, 12,6%, bem abaixo da média nacional (18,1%).

O Brasil segue distante dos 33% da meta de taxa de escolarização estabelecida pelo Plano Nacional de Educação para o ano de 2024. O Distrito Federal segue como único a alcançar a meta. A região Nordeste também continua a apresentar os menores índices: apenas os estados do Piauí e Paraíba estão acima da média nacional. O Pará só está na frente do Maranhão, que é o estado com o menor índice: 11,1%.



INFOGRÁFICO: NÚMERO DE MATRÍCULAS POR ESTADO EM 2019 (PARÁ É O 10º):



SP

2.031.670

84% NA REDE PRIVADA

MG

861.444

76% NA REDE PRIVADA

RJ

722.860

74% NA REDE PRIVADA

PR

557.155

73% NA REDE PRIVADA

RS

518.225

78% NA REDE PRIVADA

BA

448.659

74% NA REDE PRIVADA

SC

385.964

82% NA REDE PRIVADA



CE

316.705

67% NA REDE PRIVADA



PE

295.494

69% NA REDE PRIVADA



PA

285.144

73% NA REDE PRIVADA



GO

265.522

74% NA REDE PRIVADA



DF

224.454

82% NA REDE PRIVADA



MA

195.579

63% NA REDE PRIVADA



MT

170.686

71% NA REDE PRIVADA



AM

166.321

70% NA REDE PRIVADA



PB

163.351

55% NA REDE PRIVADA



ES

154.771

79% NA REDE PRIVADA



PI

136.268

58% NA REDE PRIVADA



MS

127.089

72% NA REDE PRIVADA



RN

121.376

56% NA REDE PRIVADA



AL

107.191

63% NA REDE PRIVADA



SE

82.378

67% NA REDE PRIVADA



RO

78.883

84% NA REDE PRIVADA



TO

71.969

62% NA REDE PRIVADA



AP

48.168

72% NA REDE PRIVADA



AC

37.832

69% NA REDE PRIVADA



RR

27.510

61% NA REDE PRIVADA