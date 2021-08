Pará distribui 7 milhões de doses de vacinas contra covid-19

Com ações sob a coordenação da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e em parceria com outros órgãos estaduais e prefeituras municipais, o Governo do Estado registra, nesta semana, 7 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 distribuídas para os municípios paraenses. Esse total de doses viabiliza o avanço da vacinação para jovens e adultos contra a doença. A força-tarefa estadual efetiva de logística faz a entrega das doses para os 144 municípios do Pará via terrestre, aérea e fluvial.

Para o titular da Sespa, Rômulo Rodovalho, o número é resultado da atuação integrada com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). "Superar a marca de 7 milhões de doses distribuídas, possibilitando o avanço da vacinação contra covid-19 para o público adolescente é resultado da atuação que a Sespa, em articulação com a Segup, adota desde o início da campanha: distribuir as doses recebidas por todos os municípios do Pará da maneira mais ágil possível para que a população paraense, de idosos até crianças, esteja protegida contra a doença", assegura.

Retomada

Desde segunda-feira (23), crianças e adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos, são vacinadas no estado. O ato simbólico no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, foi presidido pelo governador Helder Barbalho. Na ocasião, 14 jovens e crianças com deficiências, além de comorbidades, foram vacinados, e o ato marcou o começo da vacinação desta faixa etária no Pará, de acordo com a Lei nº 14.124, referente ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. Jovens privados de liberdade também são vacinados, conforme a legislação vigente.

A estudante Isabelle Saavedra, 15 anos, tomou a primeira dose da vacina nesta terça-feira (24). Emocionada, ela acredita que a vacinação irá contribuir para a retomada da vida da população. "Eu estou me sentindo muito feliz, porque eu estava esperando há muito tempo por esse momento e ele finalmente chegou. Ter a chance de tomar a primeira dose da vacina é muito importante, pois significa mais um passo para a 'vida normal'. Já estou aguardando a segunda dose", afirma a estudante.

O avanço da vacinação contribui para a retomada da economia do Pará. Ainda no começo da vacinação, o governo anunciou um pacote de medidas econômicas que destinou R$ 500 milhões aos programas sociais Renda Pará, Fundo Esperança e Incentiva +Pará, voltados aos trabalhadores que mais sofreram os impactos financeiros da pandemia.