Pará deve receber 98,2 mil doses da vacina contra a covid-19 nesta quarta-feira

Após a chegada de 61 mil vacinas da AstraZeneca, na manhã desta quarta-feira (24), mais 37,2 mil doses da Coronavac devem chegar ainda nesta noite. As informações são do governador do Estado, Helder Barbalho.

O governador publicou no início da noite desta quarta, de São Paulo, um vídeo afirmando que está no Estado, voltando para Belém, trazendo mais uma remessa da vacina.

Somente nesta quarta-feira, 98,2 mil novas doses devem chegar ao Pará e serem distribuídas entre os municípios, “implementando uma nova etapa de vacinação para ampliar a cobertura em todo o Estado”, informou Helder