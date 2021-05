Pará descarta casos de cepa indiana do coronavírus do Estado

O governo do Pará confirmou, no fim da tarde desta quinta-feira (27), que os casos que estavam sendo investigados pela Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa), suspeitos de infecção da nova cepa indiana (B.1.617.2) do coronavírus, foram descartados, após análise do Instituto Evandro Chagas. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho, em suas redes sociais.

Até o momento, o Pará segue sem registros da nova cepa e todas as medidas para contenção continuam sendo adotadas.[2/2] — Helder Barbalho (@helderbarbalho) May 27, 2021

"Até o momento, o Pará segue sem registros da nova cepa e todas as medidas para contenção continuam sendo adotadas", disse Helder.

