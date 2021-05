Governo do Pará cobra medidas de prevenção contra a variante indiana da Covid-19

O Governo do Estado enviou neste domingo (23), ofícios pedindo informações sobre quais medidas de prevenção contra a variante indiana da Covid-19 estão sendo adotadas por instituições e órgãos de fiscalização, com o objetivo de garantir a saúde da população paraense.

Também foi enviado à empresa Vale o pedido de suspensão temporária, em caráter de urgência, do serviço de transporte de passageiros realizado pelo Tem da Estrada de Ferro Carajás (EFC), até que a epidemiológica permita a retomada das viagens. Atualmente, o Trem de Passageiros possui 15 pontos de parada, em 27 municípios localizados entre os estados do Pará e do Maranhão.

“O Estado já formalizou e enviou ofício à empresa Vale, pedindo que suspenda imediatamente o trem da Estrada de Ferro Carajás, como medida de segurança, assim como também aos demais órgãos de segurança e fiscalização para saber quais as ações que estão sendo tomadas para monitorar passageiros que entram no Pará”, disse o governador Helder Barbalho.

Através das redes sociais, o governador informou ainda que foram enviados oficios com pedidos de informações a Companhia Docas do Pará (CDP), a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e ao Aeroporto Internacional de Belém, “para saber quais medidas de segurança estão sendo adotadas para as pessoas que estão entrando no Pará”, ressaltou. Helder Barbalho ainda afirmou que o Governo do Pará segue avaliando o cenário epidemiológico e trabalhando para conter o avanço da COVID-19 no Estado.

Em nota, a Vale informou que o Trem de Passageiros terá a circulação temporariamente suspensa a partir desta segunda-feira (24). Os passageiros que tiverem suas viagens canceladas poderão solicitar o reembolso do bilhete, sem custo adicional ou aguardar o retorno do trem para remarcar no prazo de um ano da data de emissão. Mais informações podem ser obtidas por meio do canal de atendimento Alô Ferrovias (0800 285 7000).

“A medida atende a requerimento do Governo do Estado do Pará pela interrupção temporária do transporte ferroviário de passageiros, como mais uma medida preventiva no enfrentamento da pandemia da Covid-19 (coronavírus). A Vale continua acompanhando a situação e reitera o seu compromisso com a segurança dos passageiros, de suas operações e das comunidades ao longo da ferrovia. A Vale está em contato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão federal responsável por regular e fiscalizar a concessão ferroviária”, diz a nota.

Orientações

Na sexta-feira (21), a Secretaria de Saúde do Estado (Sespa) divulgou nota de alerta para que os serviços de saúde estejam atentos para identificar casos no território paraense. Também foram feitas recomendações, durante reunião realizada com representantes do Centro de Operações Emergenciais (COE-Covid-19/PA), técnicos da vigilância sanitária do Estado, técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e representantes dos centros regionais de saúde da área de fronteira, para que a vigilância em portos, rodoviárias e aeroportos seja intensificada. Foi solicitado a ANVISA que notifique de forma imediata a ocorrência de casos suspeitos identificados durante as fiscalizações para a investigação e adoção das medidas de isolamento.