Brasil confirma mais 5 casos da cepa indiana no estado do Maranhão

O Maranhão, estado que faz divisa com o leste do Pará confirmou, nesta quinta-feira (20), mais cinco casos da variante indiana do coronavírus (chamada de B.1.617) no Brasil. Agora, são seis pessoas infectadas com a nova cepa, que chegaram ao estado a bordo do navio MV Shandong da Zhi, atracado no litoral da localidade.

Relembra o caso

O governo do Maranhão informou, no último domingo (16), que foi notificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre o teste positivo do paciente, um homem de 54 anos, tripulante de um navio vindo do continente africano, ancorado no estado. Mas a identificação da cepa veio depois, com a confirmação do Instituto Evandro Chagas, no Pará, que fez o sequenciamento genômico a partir de uma amostra coletada.

Após o teste, uma equipe técnica inspecionou o navio, que tinha 24 pessoas embarcadas, para avaliação clínica dos tripulantes, coleta de amostras para diagnóstico da covid-19 e investigação epidemiológica dos casos suspeitos. Durante a inspeção, 23 amostras do tipo PCR foram coletadas, das quais 13 apresentaram teste positivo para a covid-19.

A variante indiana B.1.617 foi classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma "preocupação global" .