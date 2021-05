Brasil confirma primeiro caso da cepa indiana em estado que faz divisa com o Pará

O estado do Maranhão, que faz divisa com o leste do Pará, confirmou, na manhã desta quinta-feira (20), o primeiro caso de covid-19 provocado pela variante do coronavírus detectada pela primeira vez na Índia. Ela foi identificada em um paciente indiano, que deu entrada em um hospital da rede privada de São Luís na semana passada.

O governo do Maranhão informou, no último domingo (16), que foi notificado pela Agência N)acional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre o teste positivo do paciente, um homem de 54 anos, tripulante de um navio vindo do continente africano, ancorado no estado. Mas a identificação da cepa veio depois, com a confirmação do Instituto Evandro Chagas, no Pará, que fez o sequenciamento genômico a partir de uma amostra coletada.

Após o teste, uma equipe técnica inspecionou o navio, que tinha 24 pessoas embarcadas, para avaliação clínica dos tripulantes, coleta de amostras para diagnóstico da covid-19 e investigação epidemiológica dos casos suspeitos. Durante a inspeção, 23 amostras do tipo PCR foram coletadas, das quais 13 apresentaram teste positivo para a covid-19.

A variante indiana B.1.617 foi classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma "preocupação global" .