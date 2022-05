Unicef aponta queda de vacinação infantil nos últimos três anos no Brasil

Nos últimos três anos a vacinação infantil no Brasil sofreu uma queda preocupante, segundo alertou o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância). Um levantamento do PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde, indicou que as coberturas vacinais já apresentavam índices alarmantes antes da pandemia, mas a situação se agravou com a Covid-19.



De 2019 a 2021, por exemplo, a cobertura de imunização contra o sarampo, caxumba e rubéola – a Tríplice Viral D1 – foi de 93,1% para 71,49%. Além disso, a vacinação contra a poliomielite caiu de 84,2% para 67,7% no mesmo período. Isso significa que três em cada dez crianças não receberam as vacinas necessárias contra doenças potencialmente fatais.



O fundo destaca que, quanto mais crianças sem acesso às vacinas, mais fácil se torna a propagação de enfermidades. Isso significa que bolsões de comunidades subimunizadas e não imunizadas podem gerar surtos em diferentes partes do mundo e a volta de doenças que já foram erradicadas anteriormente.



O Unicef pede que os governos fortaleçam ou restabeleçam, “urgentemente”, os programas de imunização de rotina. Outra solicitação é o desenvolvimento de campanhas para aumentar a confiança nas vacinas e implementação de planos para alcançar todas as crianças, adolescentes e suas famílias com serviços de vacinação, especialmente os mais vulneráveis que não têm acesso facilitado aos serviços de saúde.