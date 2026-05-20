Pará conquista reconhecimento nacional por excelência em UTIs de hospitais públicos

O Pará voltou a ganhar destaque nacional na área da saúde pública com certificações concedidas a Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de hospitais estaduais. Instituições mantidas pelo Governo do Estado receberam selos da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), em parceria com a Epimed Solutions, que reconhecem excelência em qualidade assistencial, desempenho clínico e eficiência operacional.

Entre os destaques está a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), em Belém, que teve a UTI Cardiológica reconhecida com o selo Top Performer 2026 — sendo a única unidade pública cardiológica do Brasil a conquistar a certificação. As UTIs Adulto e Pediátrica da instituição também receberam o selo de Gestão de Indicadores de Qualidade e Desempenho.

Outro reconhecimento importante foi conquistado pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. A UTI Adulto Almir Gabriel recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o selo UTI Eficiente, resultado de indicadores relacionados à redução da mortalidade, otimização do tempo de permanência dos pacientes e uso racional dos recursos disponíveis.

O Pronto-Socorro Dr. Roberto Macêdo, em Belém, também entrou para a lista nacional de destaque ao se tornar o único hospital de pronto-socorro do Brasil certificado com o selo UTI Eficiente 2026. A avaliação levou em consideração critérios como tempo de permanência dos pacientes, taxa de mortalidade e eficiência no uso da estrutura hospitalar.

Já o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o selo de Gestão de Indicadores de Qualidade e Desempenho, reconhecimento que reafirma o trabalho desenvolvido nas unidades intensivas da instituição.

O Hospital da Mulher do Pará (HMPA), especializado em saúde feminina e em funcionamento há pouco mais de um ano, recebeu sua primeira certificação nacional de Gestão de Indicadores de Qualidade e Desempenho para a UTI da unidade.

As certificações concedidas pela AMIB e pela Epimed Solutions avaliam indicadores como mortalidade ajustada ao risco, tempo de permanência em UTI, monitoramento contínuo de dados assistenciais e eficiência operacional. Neste ano, foram analisadas 1.336 UTIs em todo o Brasil.

Segundo a representante da Epimed Solutions, Taynara Barros, o reconhecimento alcançado pelo Hospital de Clínicas Gaspar Vianna demonstra a força do trabalho desenvolvido pela saúde pública paraense.

“Esse ano foi um resultado muito importante, porque no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna está a única UTI cardiológica pública do Brasil a conquistar o selo Top Performer. Tivemos 30 unidades cardiológicas avaliadas, sendo 29 privadas e apenas uma pública”, destacou.

A médica Kathia Harada, chefe da UTI Neonatal da FHCGV e vice-presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, afirmou que os resultados refletem anos de investimentos em estrutura, tecnologia e qualificação profissional.

“A nossa UTI Cardiológica foi comparada às unidades de todo o Brasil e escolhida entre as melhores. São dados concretos, estatísticos, que mostram a qualidade e a eficiência do serviço junto à gestão”, ressaltou.

As UTIs dos hospitais estaduais contam com equipes multiprofissionais formadas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, odontólogos e outros profissionais especializados.

Para a gerente de Qualidade da Fundação Santa Casa, Camila Negrão, as certificações demonstram a capacidade da rede pública em aliar excelência clínica e sustentabilidade operacional. “É indicador de que conseguimos equilibrar dois pilares fundamentais da saúde na atualidade: a alta performance clínica e a sustentabilidade operacional”, avaliou.

No Hospital Metropolitano, o coordenador das unidades intensivas, Luan Jaques, destacou que a certificação representa o compromisso contínuo com um atendimento seguro e humanizado. “O selo representa não apenas excelência técnica, mas o empenho coletivo em garantir um atendimento digno, eficiente e humanizado aos pacientes e seus familiares”, afirmou.

Já no Hospital da Mulher do Pará, a médica intensivista Leila Rezegue ressaltou o papel da tecnologia e do monitoramento permanente dos indicadores assistenciais na conquista da certificação inédita da unidade. “É uma ferramenta que nos permite identificar pontos de melhoria e realizar análises constantes, fundamentais em um ambiente tão dinâmico como a UTI”, explicou.