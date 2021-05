Pará chega a quase 14 mil óbitos por Covid-19

O portal de monitoramentos sobre a Covid-19 no Pará foi atualizado, no início da noite deste sábado (15), e informa que agora são 498.508 casos e 13.947 óbitos no estado, conforme publicou a Secretaria de Saúde do Estado (Sespa).

A Sespa confirma mais 64 novos casos e dois óbitos cadastrados, neste sábado (15), e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, a secretaria confirma mais 1.520 casos e 59 óbitos ocorridos em dias anteriores.

Com relação aos leitos, o portal informa que a UTI Neonatal no Pará permanece com 100% de vagas. Já a ocupação dos leitos clínicos está com 42,49%, a UTI adulta com 66,83%, a UTI pediátrica com 41,67%.

ATUALIZAÇÃO DE CASOS DE COVID-19