Pará chega a 293.540 casos confirmados e 7.188 óbitos por covid-19

Mais cinco óbitos e 76 novos casos de Covid-19 ocorridos nos últimos sete dias foram confirmados, nesta quarta-feira, 30, no boletim atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) às 18h. Os pacientes que faleceram em decorrência da doença na última semana foram todos homens com idades entre 39 e 77 anos, dos municípios de Belém, Bonito, Marabá, Medicilândia e São Domingos do Araguaia. As mortes ocorreram nos dias 26, 27 e 28 de dezembro.



Em relação aos 76 novos casos confirmados na última semana, os registros ocorreram em Ulianópolis, Baião, Altamira, Ananindeua, Mocajuba, Cametá, Santarém, São Domingos do Araguaia, Rio Maria, Óbidos, Igarapé-Miri, Terra Santa, Marituba, Paragominas, Tucumã, Redenção, Ipixuna do Pará, Salvaterra, Santana do Araguaia, Água Azul do Norte, Novo Progresso, Ourilândia do Norte e Floresta do Araguaia. As pessoas acometidas pelo novo coronavírus, cujo diagnóstico foi confirmado nos últimos sete dias, têm entre 0 e 76 anos, de ambos os sexos.

Em relação a subnotificação das prefeituras, ou seja, a notificações tardias de alguns municípios, a Sespa confirmou mais 752 casos e 14 óbitos que aconteceram em períodos anteriores. Esses óbitos ocorreram nos meses de novembro e dezembro, mas só tiveram confirmação nesta quarta-feira. Os mortos confirmados tardiamente são das cidades de Belém, Cametá, Barcarena, Canaã dos Carajás, Ourilândia do Norte, Breu Branco, Bragança, Moju e Ananindeua. As vítimas eram de ambos os sexos e tinham entre 33 e 91 anos.



Com isso, o Pará chegou à marca de 293.540 casos confirmados da doença após nove meses do primeiro registro da doença em território paraense. Desse total, 274.564 pacientes conseguiram se recuperar. Os óbitos totalizam 7.188 vidas perdidas ao longo deste tempo. Há, ainda, o registro de 1.067 casos que seguem em análise e 43.296 casos que foram descartados. A taxa de letalidade no Pará, até o momento, é de 2,45%.





Disponibilidade de leitos



A disponibilidade de leitos estaduais exclusivos para a doença estava monitorada da seguinte forma: 415 leitos clínicos, sendo 240 disponíveis, com uma ocupação de cerca de 42.17%; Os leitos clínicos pediátricos são 17, com 4 disponíveis, a ocupação é de cerca de 76.47%. Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto são 199, sendo 68 livres, com uma ocupação de 65.83%; Há o registro de apenas três UTI neonatal, mas todas estão ocupadas, com taxa de 100%; As UTIs pediátricas são 29, sendo 21 disponíveis, com uma ocupação de 27.59%.



*INFOGRÁFICO*

- Atualização de casos de covid-19 - 30.12.2020



. Total de casos confirmados

293.540



. Total de óbitos

7.188





. Em análise

1067



. Recuperados

274.564



. Descartados

43.296





. Novos casos nos últimos sete dias (cadastrados ontem)

76



. Novos óbitos nos últimos sete dias (cadastrados ontem)

5



. Casos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados ontem)

752





. Óbitos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados ontem)

14



FONTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, às 18h