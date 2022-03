Pará anuncia restauração do Instituto de Pastoral Regional e repasse de R$ 1 milhão para Círio 2022

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), deve restaurar os imóveis do antigo Instituto de Pastoral Regional (IPAR), situados na Ladeira do Castelo, incorporando as edificações ao Complexo Feliz Lusitânia e ao programa museológico e arquitetônico do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM/Secult). O protocolo de intenções de restauração foi assinado nesta quinta-feira (31). A gestão estadual também realizou a assinatura do repasse anual no valor de R$ 1 milhão em apoio ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2022.