Pará aplicou pouco mais de 40% das doses de vacinas recebidas

No estado do Pará, já foram vacinadas 102.142 pessoas – o equivalente a 1,18% da população do estado, que possui 8,7 milhões de habitantes. Nas últimas 24 horas, o Pará vacinou 23.636 pessoas. A quantidade de doses aplicadas no Estado é 40,62% do total de 251.440 doses recebidas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) do governo federal, por meio do Ministério da Saúde (MS). Os dados são do Consórcio de Veículos de Imprensa, levantamento feito junto às Secretarias Estaduais de Saúde, na manhã desta quarta-feira (10).

Ainda no Pará, esse quantitativo de pessoas vacinadas diz respeito aos três primeiros lotes de vacinas que o Estado recebeu. São 222,24 mil vacinas da Coronavac/Butantan e 29,2 mil da Oxford/Fiocruz. Elas começaram a chegar no Estado desde 18 de janeiro deste ano. Inicialmente, o Pará recebeu dois da Coronavac, com 173,24 mil e 49 mil doses, e um da Oxford, com 29,2 mil vacinas, repassadas pelo Ministério da Saúde ao governo do Estado.

Já o quarto lote ou remessa de vacinas chegou ao Estado no final da noite do último sábado (6), no Aeroporto Internacional de Belém. O Pará recebeu mais 64,4 mil doses da vacina CoronaVac contra a covid-19. As vacinas foram recebidas pela Sespa, que iniciou processo de logística para enviar aos 144 municípios do Pará na segunda (8).

Ainda de acordo com o Consórcio de Veículos de Imprensa, em todos os 27 estados do Brasil, 4.102.532 doses de vacina contra a covid-19 já foram aplicadas. Isso equivale a apenas 1,91% da população brasileira, que soma 212 milhões de habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020. O quantitativo equivale a 43,97% das doses recebidas pelos estados encaminhadas pelo governo federal, via MS.

Sespa já iniciou distribuição das segundas doses aos municípios paraenses

Segundo a Sespa, o órgão já iniciou a distribuição das segundas doses aos municípios paraenses junto com a distribuição das primeiras doses que chegaram ao Estado, no final da noite do último sábado (6).

“As doses para essa segunda aplicação já estão garantidas para o mesmo grupo que executou a primeira fase, bem como iniciam outros grupos em primeira dose, com a chegada, no último sábado, de novas remessas”, esclarece a Secretaria.

Ela destaca que a logística de entrega iniciou nesta segunda (8), por terra, com o envio de 4.044 doses para o 6º Centro Regional de Saúde (CRS). Nesta terça (9), o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) iniciou a entrega de 55.754 novas doses da CoronaVac.

“As doses são divididas de acordo com a população do município, que faz parte do grupo prioritário da primeira fase. As vacinas estão sendo distribuídas aos Centros Regionais de Saúde da Sespa, por meio terrestre, aéreo e fluvial, com o apoio do Graesp e Grupamento Fluvial da Polícia Militar (GFlu), de onde os municípios atendidos pelas regiões irão recolher suas doses, exceto pela região da Calha Norte e Marajó, para os quais o Estado entregará diretamente”, esclarece a Sespa.

A Sespa afirma ainda que, por meio dos Planos Nacional e Estadual de Imunização, orienta os grupos e etapas a serem executadas pelas prefeituras que, por sua vez, são responsáveis pela execução da vacinação.

Conforme o quantitativo de vacinas recebidas pelo Governo Federal, o Pará ainda realiza a vacinação da primeira fase, composta por trabalhadores da saúde, indígenas aldeados, idosos, que vivem em instituições de longa permanência, e, mais recentemente, idosos acima de 90 anos.

Mesmo com a imunização, medidas de prevenção ainda são necessárias

Mesmo com o início da imunização, a Sespa frisa que ainda são válidas todas as medidas de prevenção. “É preciso usar máscara, lavar as mãos e manter o distanciamento social. Elas são medidas eficientes e necessárias para evitar a disseminação do vírus, pois ainda levará tempo até que todos sejam vacinados contra a covid-19”, orienta.

A Secretaria informa ainda que nos estudos científicos realizados foi observado que após 14 dias da aplicação da segunda dose da vacina há soroconversão para imunidade. “Porém, há a necessidade de conclusão de estudos técnicos sobre o tempo de imunidade por parte do Ministério da Saúde”, pondera.