Pará ainda não tem indícios da circulação da nova cepa variante do novo coronavírus

Apesar do estado vizinho do Amazonas já ter registrado um caso de reinfecção por uma nova variante do novo coronavírus (Síndrome Respiratória Aguda Grave - Sars-Cov-2), no Pará ainda não há nenhum indício de circulação desta cepa. Foi o que informou em nota a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), na manhã quinta-feira (14).

Para tentar conter o avanço do número de casos da covid-19 e também alertar e orientar os profissionais de saúde sobre o caso de reinfecção registrado em Manaus, que já é de conhecimento do Ministério da Saúde, o governo do Pará lançou o Decreto Estadual nº. 1.273/2020, publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado (DOE).

A medida proíbe o trânsito de passageiros por via fluvial entre o Pará e Amazonas. “O documento faz parte de um conjunto de medidas adotadas pela Sespa, que faz ainda o monitoramento dos casos de covid-19 junto aos municípios.

Até a manhã de hoje o mundo soma 90,7 milhões de casos confirmados e 1,96 milhão de mortes. O Brasil conta com 8,19 milhões de casos confirmados e 204,7 mil mortes, de acordo com o site da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Até18h02 desta quarta (13), o Pará somava 7.366 mortes e 306.029 pessoas infectadas pela covid-19, conforme dados da Sespa.

Decreto Estadual proíbe embarcações de passageiros entre Pará e Amazonas

De acordo com o Decreto Estadual nº. 1.273/2020, está proibida, a partir desta quinta-feira (14), a circulação de embarcações de passageiros entre os Estados do Pará e do Amazonas, como medida de prevenção à proliferação da covid-19.

A partir deste momento, os órgãos e as entidades vinculados ao Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, assim como aqueles responsáveis pela fiscalização dos serviços públicos de transporte, ficam autorizados a aplicar sanções para os casos de descumprimento, que vão de advertência; multa de R$ 10 mil por embarcação, no caso de reincidência, até a apreensão da embarcação.

A aplicação das penalidades previstas pelo decreto não exclui que os responsáveis pelas embarcações sofram, também, punições civis ou criminais.

Em suas redes sociais, na noite de quarta-feira (14), o governador Helder Barbalho reforçou que a medida visa garantir que pessoas contaminadas pelo coronavírus, oriundas do Amazonas, entrem em território paraense e acabem infectando novas pessoas, aumentando o número de casos da doença no Estado.

“Isto é uma medida fundamental para evitar o contágio dentro do Estado do Pará e, consequentemente, evitar problemas de saúde em face da pandemia. Portanto, nossas fronteiras com o Amazonas estarão fechadas, com fiscalizações da Polícia Militar do Estado e apoio de embarcações e aeronaves, para que possamos fazer cumprir a medida preventiva de restrição e proteger nossa população", informou o chefe do Poder Executivo.

Pesquisa

Pesquisas em andamento feitas pelo Instituto Leônidas e Maria Deane, mais conhecido como Fiocruz Amazônia, apontam que a nova cepa do coronavírus encontrada em pacientes japoneses tem origem no Amazonas. Ainda segundo o jornal Floripa, a variante do novo coronavírus foi encontrada em viajantes que foram do Brasil ao Japão, no último dia 2, após viagem à região do Amazonas.

Segundo o estudo liderado por Felipe Naveca, pesquisador e vice-diretor de Pesquisa e Inovação do Instituto, a mutação detectada na variante, designada provisoriamente de B.1.1.28 (K417N/E484K/N501Y), é um fenômeno recente, provavelmente ocorrido entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. A pesquisa sugere que a cepa evoluiu de uma linhagem viral que circula no estado do Amazonas desde abril de 2020.