O Pará registrou 890 incêndios em edificações durante 2020, segundo o Corpo de Bombeiros do Pará. O número, apesar de alto, revela uma queda de quase 7% das ocorrências em relação a 2019, quando 954 casos sinistros foram registrados.

Os imóveis de alvenaria continuam sendo os mais atingidos. Segundo o major Pablo Oliveira, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, grande parte das ocorrências registradas no Estado poderia ter ser evitada. “É importante que quem tem aparelhos elétricos, como centrais de ar e ventiladores, faça a manutenção nesses equipamentos. Se, por um acaso, eles não tiverem em condições de uso, não se deve insistir em utilizar, já que eles causam risco elevado. Em alguns casos, trazem mais riscos do que benefícios”, alertou.

O major disse que outros elementos comuns nas residências também precisam de atenção. “A mangueira do gás de cozinha, por exemplo, não deve ter conexões. A manutenção deve ser periódica. Velas também devem ser evitadas. Quando a utilização for necessária, o local deve ser aberto e longe de superfícies que propaguem o fogo, como cortinas”, orientou.

Com a pandemia, o álcool em gel passou a fazer parte da vida das pessoas, mas é um produto perigoso, por ser de fácil combustão e propagação de fogo.

Algumas orientações que são eficazes na prevenção:

Em tempestades, tire os eletrônicos das tomadas: se notar que a chuva está forte e que os raios estão constantes tire todos os aparelhos das tomadas. Isso evita que descargas elétricas danifiquem aparelhos eletrônicos e, é claro, que incêndios ocorram.

Micro-ondas não é geladeira: Algumas pessoas não sabem, mas alguns itens não podem ser levados ao micro-ondas. Papel alumínio e potes de alumínio, ferro ou qualquer outro metal não devem ser levados ao eletrodoméstico. Isso pode causar incêndios na cozinha.

Atente-se ao ferro de passar roupa: Outro grande motivador dos incêndios domésticos são os ferros de passar. Nunca esqueça ele quente e em cima de roupas ou da própria tábua de passar. A alta temperatura pode causar incêndios.

Serviço:

Para acionar o Corpo de Bombeiros Militar, ligue 193. No Pará, há 36 quartéis operacionais que atendem todo o Estado.

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Pará