Pará recebe mais de 264 mil doses da Pfizer nesta terça

O Pará recebeu, na tarde desta terça-feira (19), no Aeroporto Internacional de Belém, 264.420 doses da vacina Pfizer. Essa foi a remessa 101 de anticovid-19 enviada pelo Ministério da Saúde.

A recomedação da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) é para que essas doses sejam utilizadas na aplicação da 1ª dose em jovens de 12 a 17 anos e 2ª dose para demais faixas etárias.

O envio aos Centros Regionais de Saúde, para distribuição aos 144 municípios paraenses, será realizado nos próximos dias, por vias terrestre, aérea e fluvial.

Em dados atualizados, até esta terça-feira (19), o Vacinômetro da Sespa indicava que o Pará já recebeu 11.179.474 doses de imunizantes do Ministério da Saúde e outras 750 mil doses do Instituto Butantan, de São Paulo, por meio de aquisição direta do governo do Estado.

No Vacinômetro, a população pode acompanhar o quantitativo dos tipos de vacina recebidos pelo Estado – Oxford/Astrazeneca, Coronavac/Sinovac, Pfizer e Janssen, bem como a quantidade e o percentual de vacinados, doses aplicadas e desempenho dos 144 municípios paraenses no processo de imunização.