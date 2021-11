Pajé educadora Zeneida Lima recebe título de Doutor Honoris Causa nesta quarta (1º)

Em reconhecimento ao trabalho de conscientização ambiental, defensa da cultura marajoara e o trabalho socioeducativo para a população carente do Marajó, a Universidade do Estado do Pará (Uepa) entrega às 9h, desta quarta-feira (1º), no auditório da Reitoria, o título de Doutor Honoris Causa à pajé Zeneida Lima.

A atribuição da honraria valoriza a história de vida da Pajé que sempre esteve envolvida em ações solidárias e projetos que ajudam no desenvolvimento da Ilha do Marajó. Para a professora Josebel Fares, esse título vem para corroborar a importância de Zeneida Lima na atuação e ação social, que auxiliam diversos pesquisadores da Amazônia.

A entrega do título à Pajé será reconhecida pela Uepa, mais especificamente pela linha de Saberes e Culturas da Amazônia, do Programa de Pós-Graduação e Educação (PPGED) da universidade. Será no primeiro dia do XVI Seminário do Núcleo de Pesquisa Culturas e Memórias Amazônicas (CUMA) e do VI Seminário Brasileiro de Poéticas Orais, que, este ano, aborda o tema “Encantarias”.

Vocação para o dom da cura desde muito nova

A vida da Pajé Zeneida Lima foi marcada por diversos fatos incomuns e já na infância soube que havia nascido com o dom da cura e teria de seguir esse destino, guiada pelas forças da natureza. Aos onze anos de idade, começou o aprendizado sobre os mistérios dos Pajés, das cerimônias e das curas.

Desde então, a Pajé ajuda pessoas na solução de males físicos e espirituais, sem cobrar ou exigir pagamento. Hoje, Zeneida Lima é responsável por um trabalho de educação na Instituição Caruana do Marajó, Cultura e Ecologia. Ela também é escritora e já publicou diversos livros, entre eles, o mais conhecido: O Mundo Místico dos Caruanas da Ilha do Marajó. A pajé narra todo o aprendizado adquirido da Pajelança Cabocla e a trajetória de vida.

Este livro foi adaptado pela Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, campeã do Carnaval de 1998 com o enredo Pará o Mundo Místico dos Caruanas nas Águas do Patu-Anu.

A entrega do título de Doutor Honoris Causa será no evento que ocorrerá desta quarta-feira (1º) a 3 de dezembro, na forma virtual, pelo Youtube. Para saber mais da programação completa do evento, basta acessar o link, clicando aqui.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)