Pais paraenses buscam apoio para estadia em SP durante cirurgia de filho com paralisia e escoliose

“Eu sou louco por ele, ele é o amor da minha vida.” A frase emocionada do pai, Charles Estevão, resume a luta incansável da família pelo bem-estar do filho, Samuel Estevão Cecim Marçal, conhecido como Samuca, um adolescente de 17 anos que nasceu prematuro extremo, enfrentou inúmeras batalhas e agora precisa de ajuda para mais uma etapa dessa jornada.

Samuel nasceu de cinco meses, com paralisia cerebral (CID 80.1), e desde então passou por oito cirurgias, todas essenciais para garantir sua mobilidade e qualidade de vida. Agora, ele enfrenta mais um grande desafio: uma cirurgia para correção de escoliose, que já atinge uma curvatura de 77 graus, comprimindo seus órgãos e colocando sua saúde em risco. A cirurgia está marcada para o dia 24 de junho, em São Paulo, e, felizmente, a família conseguiu apoio para custear o procedimento. Mas a batalha não termina aí.

“Estamos fazendo uma campanha para conseguir nos manter em São Paulo durante os dois meses que o Samuel precisará ficar lá, se recuperando. Precisamos de ajuda para pagar aluguel, transporte, alimentação e outras despesas com órteses e exames que o sistema público de saúde não cobre”, explica a mãe do Samuel, Miriam Cecim.

Atualmente, Miriam está desempregada para poder cuidar integralmente de Samuel. O pai, Charles Estevão , trabalha como motorista de aplicativo e vigilante, mas a renda da família não é suficiente para arcar com os custos extras dessa longa estadia fora de casa.

“Não estamos pedindo nada para nós. Tudo é para ele, tudo para o Samuel. É por ele que a gente luta todos os dias”, reforça o pai.

A família precisa levantar recursos para cobrir passagens, hospedagem em uma kitnet próxima ao hospital, alimentação, transporte, além de despesas médicas que surgirem ao longo do tratamento.

“Conto com a ajuda de vocês e espero que me ajudem. Tamo junto, rapaziada”, diz Samuel.

Cada doação fará diferença direta na vida de Samuel e da sua família, garantindo que ele tenha o suporte necessário neste momento tão importante.

A campanha é um apelo à solidariedade de quem puder contribuir com qualquer quantia. Como ajudar? As doações podem ser feitas através do Pix:

02008558240 | Inter | Samuel Estêvão Cecim