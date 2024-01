Listão Uepa 2024: estudante com paralisia cerebral comemora, no CIIR, aprovação no vestibular

Após o resultado da Uepa, nesta sexta-feira (26), Lucas Nobre, 17 anos, foi até o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), para comemorar ao lado da equipe que lhe ajuda nessa jornada de superação.

"Uma pessoa com deficiência, que nasceu aos cinco meses e disseram que o meu filho não teria expectativa de vida pelas circunstâncias, segundo os médicos à época. Se ele sobrevivesse, seria apenas uma pessoa em estado vegetativo. Mas superou, e hoje, ver o meu filho entrando em uma universidade pública precocemente, não consigo descrever em palavras a emoção que estou sentindo e o orgulho", comemora Alexandra Nobre, de 42 anos, a aprovação do filho. Lucas também se inscreveu na UFPA para o curso de Filosofia e aguarda o resultado.

De acordo com Syrlanda Monteiro, psicopedagoga que conduziu os acompanhamentos de Lucas Nobre até a aprovação no vestibular, o plano terapêutico implementado na Tecnologia Assistiva foram destaques na caminhada do jovem de apenas 17 anos.

"Enquanto psicopedagoga, trabalhei a questão do amadurecimento das funções cognitivas, como a flexibilidade de pensamento, o planejamento, a atenção e a memória, além de outras funções importantes para a aquisição do conhecimento. Devido à condição física do Lucas, trabalhamos a questão de conseguir compreender de que ele é capaz e poderia ir além. Ele tem sim suas dificuldades, como qualquer outro adolescente, principalmente diante dessa condição, mas a gente trabalha a questão desse amadurecimento, desse conhecimento prévio para que ele pudesse chegar até o ENEM, preparado".

A terapeuta esclarece que a Psicopedagogia não é um reforço escolar, mas sim, "tem um papel importante para um trabalho de intervenção nas dificuldades de aprendizagem apresentando técnicas eficazes nesse processo que, de fato, ajudaram o Lucas a vencer as dificuldades".

Após a confirmação de sua aprovação no curso de Filosofia, Lucas já planeja o futuro após concluir a graduação. Ele pretende realizar pós-graduação em Filosofia Política. "Eu adoro Filosofia e política. Pensando nisso, quero realizar mestrado na área", enfatiza o mais novo graduando da UEPA.

Serviço: O CIIR/Natea é um órgão do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Centro funciona na Rodovia Arthur Bernardes, n° 1.000, em Belém. Mais informações: (91) 4042.2157 / 58 / 59.