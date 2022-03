Oriximiná: igarapé Uxizal transborda e invade rodovia nesta quarta (9)

Moradores do Município de Oriximiná, no oeste do Pará, registram em vídeo os estragos provocados pelas fortes chuvas que caíram na manhã desta quarta-feira (9). No caso, o igarapé Uxizal transbordou e invadiu parte da rodovia estadual PA-439. O fato provocu a suspensão do tráfego de veículos no trecho da ponte de madeira Uxizal, que foi destruída pela forte enxurrada. A ponte foi construída pela Prefeitura Municipal em parceria com o Governo do Estado, recentemente, a fim de normalizar o fluxo de veículos no trecho.

A PA-439 é uma importante via de acesso entre as cidades de Oriximiná e Óbidos. No local, havia sido feito um desvio, mas, com as chuvas intensas, o serviço ficou comprometido. O Governo solicitou providências da empresa responsável pela obra, para amenizar o transtorno. Porém, com a chuva desta manhã de quarta-feira, o local voltou a ser afetado e o trânsito interrompido. As informações são do Portal OEstadoNet.