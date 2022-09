Organizadores prometem melhor Festival do Abacaxi de "todos os tempos"

O Festival do Abacaxi chega a sua quadragésima edição “Coroando a Vida”, tema do festival esse ano. A maior festa popular do município traz a mensagem de esperança e superação após a pandemia. O projeto cultural vai promover nos dias 04, 05 e 06 de novembro muito animação com shows locais e nacionais e um extenso roteiro, ao longo dos próximos meses, que envolve ainda atividades de esporte, gastronomia e agricultura.

As atrações dos dias de festa estão confirmadas: Na sexta-feira, 04, a noite gospel vai ser agitada pela Banda Preto no Branco. No sábado, 05, o evento trás como atração principal Luan Santana, com muito sertanejo, além de Matheus Fernandes, Zé Vaqueiro e Liu, no estilo dance eletrônico. O encerramento do festival acontece no domingo, dia 06, com o piseiro de Mari Fernandez, o forró de Tarcísio do Acordeon e a música eletrônica de Dubdogz.

A prefeitura, em parceria com a iniciativa privada, soma esforços para criar um cenário que promova novas oportunidades, retomando a economia e impulsionando o turismo no município. “Acreditar em dias melhores é o melhor caminho para seguir em frente. O festival deste ano traduz essa característica, que é marcante em todos os barcarenenses. A força da vida, que supera as dificuldades com amor, solidariedade e alegria”, declarou o prefeito de Barcarena Renato Ogawa, sobre o projeto.

A tradicional festa popular deu início às suas atividades desde o mês de julho com a apresentação das seis candidatas à Rainha do Festival e com a seletiva do Concurso Gastronômico que classificou onze empreendimentos nas categorias sobremesa, comida de bar/petisco/lanche, prato principal e drink.

Rainha

O Concurso da Rainha do Festival do Abacaxi é um dos pontos altos do evento. Aprimorado a cada ano, o concurso tem demonstrado cada vez mais glamour e profissionalismo. Esse ano o concurso traz seis candidatas que serão avaliadas nos no quesito fantasia, coreografia e beleza. A vencedora vai levar pra casa um carro zero quilômetro. O evento antecede os shows do Festival, e acontece no dia 28 de outubro, no Ginásio Municipal Poliesportivo de Barcarena Sede.

O secretário municipal de Cultura, José Oscar Vergolino garante que é mais do que uma celebração. “É uma festa popular focada em metas alinhadas com objetivos sustentáveis, com resultados para além da cultura”, afirma fazendo referência aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). O município aderiu a Agenda de Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2013, e desde então atua com planos, projetos e legislação que atendam os objetivos, por isso entre as metas para esta edição do Festival do Abacaxi estão: ser um evento inclusivo, 100% inclusivo para pessoas com deficiência, ser sustentável e promover capacitação para 100% dos credenciados.

Patrimônio Cultural

O Festival do Abacaxi nasceu no ano de 1979. Em 17 de novembro de 2009, o Festival foi tombado como patrimônio cultural artístico do Estado do Pará pela Lei Estadual n° 7336. Com o tempo, o Festival passou a estimular a cultura agrícola artesanal e incentivar o folclore e as tradições artísticas do município de Barcarena. Com 40 anos de história, o evento enaltece a produção agrícola que já emprega quase dez mil famílias. “Hoje o Festival do Abacaxi é muito mais que um atrativo turístico, é um motivador da economia, guardião da cultura e cartão postal de Barcarena”, afirma o prefeito Renato.

Ao todo, a história do Festival do Abacaxi ao longo dos últimos anos soma 39 edições, 97 artistas e mais de 500 mil pessoas.

Programação Completa

28/10: Concurso Rainha do Festival do Abacaxi

29/10: Corrida do Abacaxi, às 6h, Corridinha do Abacaxi às 9h, Concurso da Rainha Mirim, às 18h

03/11: Concurso Gastronômico, às 19h

05/11: Passeio Ciclístico, às 8h

SHOWS:

04/11 (SEX): PRETO NO BRANCO (GOSPEL)

05/11(SÁB): LUAN SANTANA | MATHEUS FERNANDES | ZÉ VAQUEIRO | LIU

06/11 (DOM): MARI FERNANDEZ | TARCÍSIO DO ACORDEON | DUBDOGZ