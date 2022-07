Operação Verão: Detran registra 172 autuações no final se semana em Santarém

O mês de julho marca o início do verão e o período das férias escolares, cenário propício para aumento da movimentação nas praias e balneários de Santarém, no oeste do Pará. Neste contexto, os órgãos de segurança estão promovendo ações que tem o objetivo de conscientizar motoristas e banhistas sobre prevenção a acidentes.No final de semana do dia 8 ao dia 10 o Detran do Pará em Santarém realizou uma ações de fiscalização, onde foram registradas 172 autuações.

Durante a fiscalização, houve 28 remoções de veículos em situação irregular e o recolhimento de 29 documentos entre CNH e CRLV.

De acordo com o órgão, o alerta maior é para pessoas que dirigem sob efeito de álcool. Na ocasião, 22 pessoas abordadas estavam com alcoolemia. Sendo que 9 condutores foram apresentados na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil do município pelo crime do artigo 165 da Lei 9503/1997.

Sobre a Operação Verão

As ações de fiscalização na Operação Verão vem ocorrendo diariamente, sendo intensificadas nos finais de semana. “Tendo em vista o aumento de condutores transitando entre Santarém e região. Santarém é uma cidade metropolitana onde fica próxima de outros municípios e também liga a praias, balneários e igarapés. Então no final de semana redobramos as atenções”, informou o chefe de fiscalização Marlon Azevedo.

Marlon destacou que a operação observa se os condutores estão em dia com seus veículos, licenciamento, habilitação, baby conforto, o não uso de celular, escapamento dos motociclistas, que gera outro crime ambiental, devido ao barulho.

“Então uma dica que é mais um apelo a população, ao sair para qualquer lugar, se for consumir bebida alcoólica, passe a direção do seu veículo para uma pessoa habilitada e não alcoolizada, chamem o aplicativo, mas não insista em dirigir alcoolizado, que não é só porque a lei proíbe, mas é uma questão de segurança da vida, não só da sua, da sua família, mas para toda a comunidade”, enfatizou.

Quanto às infrações, o chefe de fiscalização do Detran destaca algumas. “Ultrapassagem perigosa, excesso de velocidade, todos esses requisitos estão sendo observados na via. Esperamos que na próxima semana os condutores fiquem mais atentos, assumam a responsabilidade de não ingerir bebida alcoólica se for pegar o volante, pois o maior objetivo das ações de fiscalização é justamente preservar, garantir o direito à vida para que não ocorra nenhum acidente, nenhuma morte, em Santarém e região”, finalizou.