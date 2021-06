Operação Verão mobilizará 3 mil agentes em 40 localidades, até agosto

Começa nesta quinta-feira, 1º de julho, e segue até o dia 2 de agosto, a Operação Verão, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), que tem como objetivo garantir maior tranquilidade aos veranistas paraenses, que devem procurar os principais balneários do Estado, durante as férias escolares.

Mais de 40 localidades serão atendidas com ações integradas das forças de segurança pública, que devem coibir a criminalidade e manter as fiscalizações de combate à propagação da covid-19.

A Operação Verão contará com um efetivo de mais de três mil agentes de segurança, que poderão contar com um reforço de 133 veículos, sendo 4 embarcações, 6 aeronaves, além de drones.