Operação Tiradentes atuará em localidades paraenses durante feriado

A partir desta quinta-feira (21), será deflagrada a Operação Tiradentes, sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), juntamente com os demais órgãos do Sistema de Segurança, tanto da esfera estadual quanto municipal, durante o feriado nacional de Tiradentes. As ações se estenderão até a próxima segunda-feira (25).

VEJA MAIS

Cerca de 600 agentes serão mobilizados para atuar no reforço das ações de segurança, em mais de 30 localidades do Estado, além da Região Metropolitana de Belém. A Operação foi articulada, a fim de garantir, maior segurança e tranquilidade aos paraenses que buscam as praias e balneários para aproveitar o feriado, bem como para os que optarem por ficar na capital.

“Articulamos mais essa operação, com o objetivo de garantir maior tranquilidade e segurança aos paraenses que buscam o interior do estado para descansar com suas famílias. Nossas equipes estão preparadas para reforçar a segurança nas localidades, ajudando assim a suprir o efetivo local, desenvolvendo operações de ostensividade e fiscalização, para que todos possam aproveitar com tranquilidade o final de semana prolongado”, afirmou o secretário adjunto de Operações da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas.

Ações no interior do Pará

Em Salinas, as equipes serão responsáveis por atender a população, bem como, o ordenamento do fluxo de trânsito na praia do Atalaia, para garantir a segurança dos banhistas. Agentes das Policias Civil e Militar estarão atuando em rondas ostensivas e de fiscalização nas praias evitando a ação de criminosos, assim como o Departamento de Trânsito (Detran) que atuará na fiscalização de sons automotivos com uso irregular de equipamentos de som, a fim de combater a poluição sonora.

Em Mosqueiro as ações estarão concentradas no pórtico de entrada da cidade, mantendo as fiscalizações de carros e ônibus, assim como nas praias em combate à criminalidade no balneário.

As praias de Outeiro, distrito de Belém, Marapanim, Marudá, Abaetetuba, Cotijuba, Vigia, Bragança, entre outros municípios, também receberão ações da Operação.

Reforço na segurança

Na Região Metropolitana estarão sendo realizadas operações integradas, como “Tolerância Zero”, "Visibilidade" e "Lei Seca”, com intuito de reforçar também a segurança na Capital, que manterá a cobertura ostensiva e preventiva nas atividades de segurança pública.

A operação Tiradentes reunirá agentes do Departamento de Trânsito (Detran-PA), Polícias Militar e Civil, Grupamento Fluvial (Gflu), Corpo de Bombeiros Militar, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque Denúncia, Polícia Científica do Pará (PCE), Guarda Municipal de Belém, Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob), entre outros órgãos que atuarão no reforço do feriado.

“Estaremos concentrando as ações nos principais interiores para que possamos, não apenas, garantir mais tranquilidade, através de ações preventivas, mas também, na atuação ostensiva, coibindo e inibindo a ação de criminosos nas praias e balneários do interior do Estado. Destacamos ainda que a Região Metropolitana estará com a cobertura total das equipes que irão dar continuidade nas operações que já ocorrem diuturnamente na Capital, reforçando ainda mais a sua atuação para que os Belenenses possam ter um feriado tranquilo e aproveitar a cidade com seus familiares”, pontuou o coronel Alexandre Mascarenhas.