Operação 'Festas Seguras' fiscaliza praias, balneários e rodovias neste Réveillon, no Pará

A terceira fase da operação acontece de forma integrada pelas forças de segurança em 23 localidades do estado

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a fiscalização em uma estrada do Pará. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A terceira fase da operação “Festas Seguras” conta com 8 mil agentes fiscalizando as estradas e nos principais balneários e praias do Pará. Nesta terça-feira (30/12), o trabalho, que iniciou no começo do mês e segue até 5 de janeiro de 2026, atuou no trânsito, na ordem pública, ostensividade e monitorando o fluxo de pessoas para acompanhar a virada de ano. 

Essa etapa da ação acontece em 23 localidades do estado, a exemplo de Salinópolis, Bragança, Marabá, Marudá, Santarém, Belém, os distritos de Mosqueiro e Outeiro e Altamira. O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, destaca o empenho das forças neste período de festividades e confraternizações. 

“O Governo do Estado tem intensificado a operação nos principais pontos do território estadual. As forças de segurança estão mobilizadas nas principais rodovias do Estado. O foco será implacável na fiscalização para coibir a direção sob efeito de álcool. De forma ostensiva e preventiva, as equipes estão nas praias, balneários e pontos turísticos mais frequentados. O objetivo é garantir um ambiente de tranquilidade e lazer seguro para as famílias, prevenindo ocorrências e agindo rapidamente em caso de necessidade”, afirmou.

Atenção nas estradas

Dentro da operação ‘Festas Seguras 2025’ ocorre a Operação Lei Seca, que é uma iniciativa contínua e intensificada, executada por diversos órgãos de segurança pública, com o objetivo principal de combater a direção sob efeito de álcool e, consequentemente, reduzir o número de acidentes de trânsito e fatalidades nas rodovias e vias do Estado.

A operação visa coibir a prática perigosa de misturar álcool e direção, aplicando a legislação de trânsito de forma rigorosa. Para isso, as ações envolvem fiscalização intensiva com testes de etilômetro e responsabilização dos condutores que apresentem qualquer nível de álcool no sangue acima do permitido por lei.

Esta operação é realizada em conjunto pelo Departamento de Trânsito (Detran), Polícia Militar e pela Polícia Civil. Em Salinópolis, nordeste paraense, agentes já iniciaram as fiscalizações nas rodovias PA–124 e PA-444 e nas praias do Atalaia e Farol Velho, assim como a orientação aos condutores de veículos para evitar acidentes.

Prevenção 

Na prevenção balneária, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) destaca efetivo para garantir a segurança de todos que frequentam as praias, balneários e áreas de lazer do Estado, especialmente neste período de festas de final de ano.

As ações têm como objetivo principal minimizar os riscos de afogamentos e acidentes em ambientes aquáticos. Para isso, o Corpo de Bombeiros implementa uma série de atividades, como o monitoramento por guarda-vidas, serviços de atendimentos pré-hospitalares, pulseiras de identificação para crianças, resgates aquáticos, além de fornecer dicas de segurança aos frequentadores, como os melhores horários para banho, condições do mar/rios, movimentação das marés e alertas sobre áreas de risco ou correntezas perigosas.

O Corpo de Bombeiros sempre orienta os banhistas a:

  • Respeitar a sinalização e as orientações dos guarda-vidas;
  • Evitar banhos em áreas de risco ou com correntezas fortes;
  • Ter atenção redobrada com crianças e idosos, mantendo-os sempre sob supervisão e em áreas de pouca profundidade (na altura do umbigo);
  • Em caso de emergência, o contato é o 193.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
