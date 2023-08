"Operação Curupira": Pará apresenta resultados e projeções ao longo de seis meses

Ao longo de seis meses a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) vem atuando na "Operação Curupira" e, nesta sexta-feira (11), apresentou em coletiva de imprensa com as ações, resultados e novas projeções do trabalho que tem como principal objetivo coibir ilegalidades ambientais na região amazônica.

Durante a coletiva, foi divulgado que os esforços empregados pela Segup e Semas já resultaram na apreensão de 414.669 metros cúbicos de madeira; 82 armas de fogo e 428 munições. Foram fiscalizados 40 garimpos, dos quais cinco acabaram embargados, além de 144.681 hectares de terra também embargados. Foi realizada a apreensão de 547 conjuntos de maquinários; 147 conjuntos de tratores/carregadeiras/escavadeiras e seis caminhões. Os agentes ainda inutilizaram 193 maquinários e apreenderam um total de 74.213 litros de combustível.

Foram efetuadas 41 prisões em flagrante, 16 fianças arbitradas, 18 inquéritos policiais instaurados e emitidas 42 intimações, além de lavrados 48 termos de embargo, 39 termos de apreensão, 77 termos de depósito, 166 autos de infração e 10 de validação ambiental.

Para o secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Mauro O’ de Almeida, alguns resultados são muito importantes e apontam que a estratégia de criação de três bases foi bem sucedida.

“Nos municípios em torno das bases de atuação, houve uma redução ou a participação dos municípios na redução do desmatamento em geral, pois na área dessas cidades, a redução chegou a 40%. O segundo aspecto que podemos pontuar é que o desmatamento no estado do Pará foi um pouco menor do que na área da União, visto que a União é responsável por 70% do nosso território. Então, o nosso desmatamento foi menor em 8% nas áreas estaduais e, nas áreas federais foi de menos 5% em relação ao ano passado, totalizando, em média geral, a redução de 6% do desmatamento no estado. Isso demonstra que nossa Operação foi bem sucedida”, afirmou.

O secretário acrescentou ainda, “Outro ponto que a gente tem que avaliar como positivo é a redução de 53% no desmatamento no mês de julho, comparado com o mesmo período do ano passado”, afirmou o titular da Semas.

A operação é resultado do trabalho do Governo do Pará, por meio das Secretarias de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).