Onde fazer trabalho voluntário no Pará? Veja locais, serviços e documentos exigidos para participar

A ONU (Organização das Nações Unidas) define trabalho voluntário como a ação da pessoa que, através do seu interesse pessoal e espírito cívico, dedica seu tempo a diversas formas de atividades, sem remuneração, para o bem estar da sociedade. Trabalhar como voluntário também pode ser um ponto a se destacar no currículo.

Em Belém, o trabalho voluntário ganha mais evidência durante o Círio de Nazaré. Algumas organizações, como a Defesa Civil, recrutam voluntários para atuar durante as procissões da quadra nazarena. Conheça algumas opções e como se candidatar para trabalhos voluntários no Pará:

Defesa Civil de Belém

O trabalho da Defesa Civil abrange a área urbana de Belém, assim como nos distritos de Icoaraci, Outeiro, Mosqueiro e ilha de Cotijuba. Atua no combate a incêndios e no suporte à sociedade diante de episódios como vendaval, naufrágio, desabamentos, enchentes, entre outros. Nesse período de pandemia, os voluntários também estão ajudando na campanha de vacinação.

Para ser voluntário da Defesa Civil, precisa ser maior de 18 anos e apresentar os seguintes documentos:

Carteira de Identidade;

CPF;

Título Eleitoral;

Comprovante de Escolaridade;

Comprovante de Residência;

Tipagem Sanguínea;

Cursos ligados à área de Saúde (Se tiver);

Duas fotos 3x4.

Endereço: Avenida Pedro Miranda s/n – Aldeia Cabana – 1º andar

Telefone: (91) 98439-0646 ou (91) 98402-7529

Tribunal Regional Eleitoral (TRE)

As eleições 2022 estão marcadas para 2 de outubro e, caso necessário, o segundo turno para o dia 30 de outubro. Segundo o site do TRE, cerca de 1,8 milhão de pessoas atuaram nas eleições de 2020, 42,6% eram voluntários.

Para se candidatar, o eleitor precisa entrar no site do TRE-PA ou pelo aplicativo e-Título. O Cartório Eleitoral irá analisar a ficha de inscrição do candidato e verificar se possui vaga na seção e no colégio eleitoral de votação do eleitor. Havendo vaga e não existindo impedimento, o eleitor receberá a convocação.

Quais são os benefícios para quem é mesário nas eleições?

Dispensa do trabalho pelo dobro dos dias de convocação, sem prejuízo de salário, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral (Lei 9.504/97, art. 98);

O exercício das atividades de mesário será considerado como critério de desempate em concursos públicos, no âmbito da Justiça Eleitoral, bem como em outros certames, desde que haja previsão no respectivo edital;

Crédito nas atividades complementares/extracurriculares para os alunos das IES (Instituições de Ensino Superior) conveniadas à Justiça Eleitoral (Veja o que as universidades e faculdades exigem para creditar o trabalho voluntário como atividades complementares)

Greenpeace (Conexão Verde)

O Conexão Verde é uma plataforma de mobilização para pessoas de todo o país que possuem interesse em se torna voluntário e levar as causas socioambientais para as ruas e redes sociais.

Ao entrar no programa, é necessário assistir ao treinamento de boas-vindas e completar o perfil. Após o treinamento, basta procurar grupos de interesses, campanhas e participar de mobilizações online e nas ruas.

Para se cadastrar, acesse o site.

