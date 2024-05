Oito mil pessoas devem passar pelo Terminal Hidroviário de Belém neste Corpus Christi

A busca por passagens de barcos no Terminal Hidroviário de Belém começou, nesta terça-feira (28), para o feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (30). Os destinos mais procurados pelos viajantes são os municípios de Soure, Salvaterra e Ponta de Pedras. Em relação ao mesmo período do ano passado, o número de passageiros foi de 8.500. Ainda conforme o relatório, no mês de abril, cerca de 55 mil pessoas passaram pelo THB.

Conforme o levantamento feito, nesta terça-feira (28), pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), órgão responsável pela administração do THB, cerca de 8 mil passageiros devem circular no Terminal Hidroviário de Belém (THB), entre esta quinta-feira (30), e a próxima segunda-feira, 3 de junho.

A estudante universitária, Ingrid Rebelo, de 22 anos, conta que foi hoje ao local para garantir o bilhete dela e dos avós para Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó, um dos destinos mais procurados no THB neste feriadão prolongado.

“Eu procuro comprar logo, porque nessa época do ano dá bem mais gente aqui. Não posso perder o meu retorno e o da minha família para casa. Além disso, a compra antecipada me permite escolher um lugar na embarcação mais confortável para viajar”, contou a estudante Ingrid Rebelo.

Em virtude do feriado, o espaço também intensificou os serviços de limpeza e manutenção para receber os passageiros.

Demanda para Marajó

A administração do THB reforça algumas orientações para que os usuários tenham viagens mais tranquilas e seguras.

Dicas para quem vai viajar:

- Utilizar máscara protetora e fazer uso do álcool gel quando necessário;

- Chegar uma hora antes do embarque;

- Comprar passagens de empresas regularizadas junto à Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA) e guardar os bilhetes;

- Cuidar dos pertences e bagagens;

- Levar documentos para embarque (RG, CNH ou qualquer documento oficial com foto);

- No caso de viagens com crianças, levar certidão de nascimento e/ou autorização judicial;

- No caso de dúvidas, solicitar informações de funcionários da CPH identificados com crachás ou coletes do órgão.

Serviço:

O Terminal Hidroviário de Belém fica na avenida Marechal Hermes, em Belém, e funciona todos os dias, das 6h às 18h.