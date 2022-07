Oito em cada 10 cidades do País registram falta de medicamentos, Belém é uma delas

Pesquisa da Confederação Nacional de Municípios (CNM), com 2.469 prefeituras do Brasil, mostra que 80% das cidades estão enfrentando algum nível de desabastecimento de medicamentos e insumos de saúde. Em quase 60% dos municípios, não há previsão de normalização dos estoques. Na região Norte, apenas 89 de 450 prefeituras questionadas responderam à pesquisa. De forma ativa, a Prefeitura de Belém já havia divulgado uma nota falando das dificuldades sentidas.

A CNM sugeriu às prefeituras que alegaram problemas de insuficiência de medicamentos que pudessem elencar os tipos de remédios em falta. Os produtos compõem a lista básica de uma listagem pré-estabelecida na pesquisa. Nesse contexto, a falta de amoxicilina (antibiótico) foi apontada por 68% (1.350) dos municípios. A ausência de Dipirona na rede de atendimento municipal (anti-inflamatório, analgésico e antitérmico) foi apontada por em 65,6% das respostas (1.302 cidades).

Falta de dipirona injetável esteve na resposta de 50,6% dos municípios pesquisados e a prednisolona — utilizada no tratamento de alergias, distúrbios endócrinos e osteomusculares e doenças dermatológicas, reumatológicas, oftalmológicas e respiratórias — foi destaque para 45,3% das cidades. A maioria dos gestores (44,7%) informou que a falta dos medicamentos se estende entre 30 e 90 dias, enquanto 19,7% relataram o problema ser crônico pelo fato de o desabastecimento se estender por mais de 90 dias.

Além da falta de medicamentos, a CNM questionou se faltam insumos — seringas, gazes, agulhas e ataduras — na rede pública dos municípios. Esses materiais são de uso único e de descarte, que se relacionam com o cuidado de baixa complexidade. Gestores de 28,5% das cidades registraram a falta de pelo menos algum desses insumos.

Por nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que a falta de medicamentos (antibióticos, analgésicos, antialérgicos, dentre outros) é nacional, devido à redução de produção dos Ingredientes Farmacêuticos Ativos (IFAs) pela China e às dificuldades de importações em consequência da guerra na Europa. "A Sesma trabalha junto aos fornecedores no sentido de garantir a regularidade do abastecimento de medicamentos e insumos médico hospitalares, apesar da crise mundial de produção", comunicou o órgão.

A pesquisa também levantou o número de Municípios que optaram pelo retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em razão do aumento de casos da Covid-19 e de outras Síndromes Respiratórias Agudas (SRAG). Pelo menos 21% das prefeituras optaram pela retomada do uso obrigatório de máscaras. Outros 75,5% disseram que não retomaram a exigência. Na Grande Belém, nenhuma cidade pretende retroceder. Altamira, frente a uma nova onda de casos, está retomando a medida preventiva.

Devido à alta de casos de covid-19 e SRAG, ainda na nota, o órgão de saúde da capital paraense "...reorientou o direcionamento de testagem e atendimento de casos leves para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), deixando para as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) o atendimento dos casos sintomáticos moderados a graves, a fim de reduzir a sobrecarga de demanda, distribuindo os atendimentos de acordo com a gravidade de cada caso", concluiu a Sesma.

Falta de medicamentos inclui produtos especializados e até insulina

Na pesquisa da CNM, foram identificados outros medicamentos especializados em falta, como apontaram as cidades questionadas: Quetiapina; Desonida, medicamento usado para tratamento de Leucemia e Câncer; Donepezila 10 mg; Sacubitril Valsartana 50 mg e 200 mg; Timolol 0,5%; Insulina Glulisina; Naltrexona; Neozine e Haldol; Crisapina; Rivastigmina; Latanoprost; Sulfadiazina; Seleginina; Lepeliza; Mesalazina; Galantamina; Rasagilina, Atorvastatina 80mg entre outros.

Já numa lista apontada pela própria CNM, foi registrado desabastecimento de: Noripurum 100mg (27,3%/328) usado para tratamento de anemia; Novamox 400mg (21,1%/253), antibiótico indicado para tratamento de infecções bacterianas (causadas por bactérias) comuns; Infliximabe 100mg (19,4%/233), usado para tratar pacientes adultos e pediátricos com doença de Crohn; Adalimumabe (17,4%/209), destinado ao tratamento da artrite reumatoide grave, ativa e progressiva; Amicacina (17%/204); Tocilizumabe (13,7%/164), para tratamento da artrite idiopática juvenil sistêmica (AIJ); Deposteron 200mg (13,6%/163), indicado para reposição de testosterona em homens que apresentem hipogonadismo primário ou adquirido; e Leflunomida (13%/156), indicado para o tratamento da artrite reumatoide ativa.