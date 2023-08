Sudeste do Pará ganha mais uma Usina da Paz e um Núcleo Integrado de Segurança

O Governo do Pará deu início às obras de construção da Usina da Paz em Dom Eliseu, no sudeste paraense, mais precisamente na Rua Sete de Setembro, no bairro Tropical. Além disso, em Paragominas, cidade da mesma região, o Estado, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), também entregou o novo Núcleo Integrado de Operações (Niop).

A Usina da Paz é o complexo de cidadania e segurança, que integra o Programa Territórios pela Paz (TerPaz), e teve a ordem de serviço para o início das obras assinada na quinta-feira (17), pelo governador Helder Barbalho. “Este é o início das obras da Usina da Paz de Dom Eliseu. Este programa chega para avançar nesta região. Está experiência faz com que o município possa recepcionar um conjunto de serviços, colaborando para que o município possa ter paz e cidadania”, afirmou o governador.

O modelo adotado pelo Pará com as Usinas da Paz integra uma variedade de ações e serviços que abrangem áreas cruciais para a transformação social, como saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer, sem deixar de lado a perspectiva na repressão criminal. Mais de 70 serviços intersetoriais são disponibilizados, envolvendo secretarias estaduais e órgãos parceiros.

Cada Usina da Paz tem um projeto arquitetônico padrão e oferece vários serviços gratuitos à comunidade, desde atendimento médico e odontológico até emissão de documentos, capacitação profissional, instalações esportivas e culturais. Todas as ações criam um ambiente mais seguro e propício ao desenvolvimento humano.

A UsiPaz é resultado de uma parceria entre o governo do Estado e a empresa Vale, que contribuirá com royalties da exploração de minério em solo paraense. O local escolhido reforça a presença do Estado em comunidades vulneráveis, impulsionando uma visão de futuro mais seguro e inclusivo em Dom Eliseu. De acordo com o governo, a nova Usina é um passo significativo no fortalecimento da segurança e cidadania na região.

Segurança

A nova sede do Núcleo Integrado de Operações (Niop), em Paragominas, atenderá às chamadas de urgência e emergência da região, incluindo os municípios de Dom Eliseu e Ipixuna do Pará, funcionará no 19º Batalhão de Polícia Militar, em Paragominas, e contará com mais de 28 câmeras de videomonitoramento, incluindo câmeras de reconhecimento de placas veiculares.

O espaço reconstruído atenderá também às chamadas do Pró-Mulher Pará, viabilizando o envio de viaturas especializadas para o atendimento de ocorrências de violência contra a mulher, assim como os chamados de busca e resgate direcionados ao Corpo de Bombeiros Militar. Serão recebidas ainda as chamadas de acidentes e demais serviços de urgência e emergência, atendidos pelos canais 190 e 193.

Durante a agenda de trabalho na região, o governador entregou 60 cartas de crédito do Programa CredCidadão, totalizando R$ 180 mil em crédito para micros e pequenos empreendedores locais; beneficiou 239 famílias com cheques do programa habitacional “Sua Casa” e entregou 60 certificados para concluintes de cursos oferecidos pelo Programa Qualifica Pará.

“Para mim, esse é um presente de Deus. A minha casa é de madeira, e eu vou construir para ficar do jeitinho que eu quero”, disse a moradora Francisca Fernandes ao receber os cheques do “Sua Casa”.