Oeste paraense recebe 7,8 mil doses da vacina contra a covid-19

Na manhã desta terça-feira (02), a região Oeste do Pará recebeu 7.800 doses de vacina contra a covid-19 do total de 11.503 que serão enviadas pelo Governo do Estado para as regiões do Baixo Amazonas e Tapajós, para vacinar exclusivamente, idosos de 80 anos para mais. De acordo com a Prefeitura de Santarém, as 7.800 doses chegaram na 9ª Regional de Saúde, mas foram 4.070 para a imunização no município. "As demais, a 9ª Regional entrega para outros municípios, como Belterra, Mojuí dos Campos, Rurópolis etc".

A carga foi conduzida Santarém em voo comercial. O diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Denilson Feitosa, explicou que, nos municípios que fazem parte destas regiões, haverá a antecipação da segunda etapa de vacinação. Ele também disse que, a partir desta terça, as prefeituras já começariam a receber as doses para iniciar a imunização.

Ao todo, 20 municípios irão receber as 11.503 doses de vacinas (Roni Moreira / Agência Pará)

“Houve uma antecipação da segunda etapa, para uma população específica acima de 80 anos, que são as pessoas que estão mais suscetíveis a necessitarem de internação. Além disso, a partir de hoje (terça), os municípios já começam a receber as doses e podem iniciar a vacinação. O estado é responsável por essa logística de distribuição e a medida que chegam as doses nesses municípios são eles os responsáveis em vacinar essa população alvo”, disse o diretor.

Ao todo, 20 municípios irão receber as 11.503 doses de vacinas. Nesta primeira leva, chegaram 3.500 unidades da vacina Oxford/Astrazeneca e 4.300 unidades da Coronavac, totalizando 7.800 doses, que serão utilizadas nesta primeira fase.

Os municípios que irão receber as doses exclusivas para vacinar idosos são: Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Santarém, Terra Santa, Rurópolis, Trairão, Itaituba, Aveiro, Novo Progresso e Jacareacanga.

Santarém

O município de Santarém vai começar nesta quarta-feira (02) a vacinação contra a covid-19 em idosos acima dos 80 anos, que fazem parte do grupo prioritário da segunda fase do Plano Nacional de Vacinação. Eles devem comparecer às Unidades Básicas de Saúde (UBS) para receber a dose, no horário entre 14h e 17h, munidos de CPF, Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e carteira do idoso.

"Horário que as UBS estão mais vazias para receber esse grupo de risco", explicou o prefeito Nélio Aguiar, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Idosos acamados ou que não puderem se locomover às UBS poderão contar com o serviço das equipes de estratégia de saúde da família, que vão até as residências. "Nossa equipe estará indo até as casas para vacinar, seguindo todos os protocolos de segurança", detalhou o prefeito.