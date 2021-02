Ocupação de leitos de UTI no Pará é de 77%

O Pará registra 77,91% de ocupação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com covid-19.

Ao todo, são 335 leitos adultos de UTI, sendo que 74 estão disponíveis. Já a taxa de ocupação de leitos clínicos para covid-19 é de 40,80%, sendo do total de 500, 296 estão disponíveis.

A atualização foi divulgada neste domingo (31), às 18h, por meio do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).



A Sespa também confirmou mais três casos e três óbitos de covid-19 que ocorreram nos últimos sete dias no estado. Em relação à subnotificação das prefeituras, foram confirmados nesta sexta mais 177 casos e 16 óbitos ocorridos em dias anteriores aos últimos sete dias.



Com isso, o Pará soma 329.486 casos de pessoas que testaram positivo desde o início da pandemia. Desse total, 308.857 pacientes conseguiram se recuperar.



O boletim também apontou que 7.655 óbitos em decorrência da doença já foram registrados no estado desde março. A taxa de letalidade no estado é de 2,32%.

Ainda segundo a Sespa, 1.114 casos suspeitos seguem em análise e 52.840 casos que eram suspeitos já foram descartados.