Observatório do Marajó premiará projetos ambientais em comunidades

No último 05 de junho, dia mundial do Meio Ambiente, o Observatório do Marajó lança uma chamada aberta para boas práticas de uso sustentável do solo para a produção de alimentos, que contribuam para o combate à degradação ambiental e para a preservação do território marajoara.

O grupo vai premiar 32 iniciativas comunitárias de produção que geram mínimo impacto à biodiversidade local ou que contribuem para a preservação, conservação e recuperação do solo e áreas degradadas, todas em municípios do Marajó.

"Nós sabemos que as comunidades tradicionais, ribeirinhas e quilombolas são as maiores responsáveis pela preservação ambiental e pela permanência da biodiversidade do Marajó, mas não são reconhecidas por isso. Queremos dar visibilidade para suas práticas e estimular que as comunidades continuem aprendendo umas com as outras", diz Ediane Lima, moradora de Melgaço e gestora de projetos do Observatório do Marajó.



O total de prêmios soma 16 mil reais. As melhores práticas receberão uma premiação simbólica no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Além disso, elas serão divulgadas e explicadas em materiais como artigos, cartilhas e outros formatos a serem utilizados para posterior divulgação nos canais da organização e uso para treinamento e replicação destas práticas em outros territórios.



Alguns exemplos práticas de produção de alimentos que se encaixam na chamada são: hortas comunitárias, quintais produtivos contendo frutas, legumes e hortaliças, cultivos baseados em sistemas agroflorestais que incluem o plantio de diferentes espécies de plantas e enriquecimento de açaizal nativo e sistemas rústicos de criação de pequenos animais, como peixes e galinha caipira.



O objetivo da ação é ajudar associações comunitárias, cooperativas, grupos informais e coletivos a seguirem trabalhando no cenário atual de pandemia. As inscrições vão até o dia 05 de julho.

Para se inscrever, os grupos devem ler o edital e se inscrever no formulário online no site http://bit.ly/ChamadaAbertaMarajo . Todas as dúvidas podem ser tiradas pelo Whats App (91) 98478-4343.