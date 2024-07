Obras no Parque Linear da Doca já estão 13% concluídas, diz governadora em exercício

As obras no Parque Linear da Doca, no bairro do Umarizal, em Belém, que iniciaram ainda em maio deste ano, já estão 13% concluídas, conforme detalhou a governadora do Pará em exercício, Hana Ghassan, durante visitas técnicas, na manhã desta segunda-feira (15), às obras da Nova Doca e do Canal da Gentil Bittencourt. Os locais recebem serviços de reestruturação, como parte das ações para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que será realizada em novembro de 2025, na capital paraense.

Acompanhada pelo secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral, Hana Ghassan constatou a evolução das duas obras, executadas dentro do cronograma, com previsão de entrega no próximo ano. Ela destacou que os trabalhos nos dois espaços vão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, principalmente por terem impacto direto nos alagamentos registrados no período das chuvas intensas em Belém.

“Essa obra [da Doca], além de toda a parte visual e de estrutura, é uma obra que terá drenagem, além de novas redes de esgoto. São etapas importantes, que vai viabilizar um novo futuro, para que não haja mais alagamentos [na área] que a gente vê na Doca. Vamos fazer a implantação de seis comportas, que vão controlar as marés", relata. De acordo com Hana, o Parque também terá "academias ao ar livre, espaço pet, quiosques para alimentação e mureta, em que se terá partes cobertas”, pontua a governadora em exercício.

“Todo esse trabalho que temos feito com essas obras de macrodrenagem [da Nova Doca e do Canal da Gentil], são para evitar alagamentos na cidade. São obras duradouras, que vão para além da COP. E ainda, se faz toda a urbanização da área, com novas pontes e passarelas, pavimentação urbana, drenagem e sinalização. E ajuda até no trânsito”, completa Hana.

Investimento

Sobre investimentos feitos nesses empreendimentos, a governadora em exercício destaca a importância dos recursos recebidos para esses projetos: “São recursos que não seriam destinados ao Pará se Belém não fosse sede da COP. Em função de que vamos receber esse grande evento, conseguimos captar recursos para obras importantes para a nossa capital. E é muito bom ver que os projetos, para além de todo o planejamento e dos projetos aprovados, já estão com execução em ritmo acelerado, porque temos um prazo inadiável”, destaca Hana.

Andamento das obras

Com relação às obras do Canal da Gentil, o titular da Secretaria de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral, afirma: “Estamos com 17% de obra [concluída], com um efetivo de 150 pessoas. E o cronograma está seguindo o que foi estabelecido em contrato”. Sobre o trecho da Nova Doca ele pontua que a área “se integra a um sistema turístico, já que vamos ter o Porto Futuro I e II, além da Estação das Docas. Por isso, o projeto visa requalificar o canal e embelezar cada vez mais a Doca”, reforça Cabral, ao pontuar a importância do local como atrativo aos turistas e a quem mora na capital.

Ainda sobre o Parque Linear, o titular da Seop pontua as demais mudanças no espaço: “Vamos cuidar da sanitariedade do canal. Faremos um sistema de captação de esgoto, que não será lançado mais diretamente no canal. Isso aqui vai ser todo bombeado para uma estação de tratamento do Una, além de que implantaremos um sistema de ajardinamento, um sistema verde, mais árvores, para que tenhamos um ambiente mais agradável. E melhorando o fluxo e a mobilidade das pessoas. Teremos uma ciclovia, espaços de caminhadas, além de melhorar as paredes do Canal”, frisa o secretário.

Terceiro módulo

Na Nova Doca, as obras avançam para o terceiro módulo, entre a Rua Municipalidade e Avenida Senador Lemos, que recebem o fluxo normal de trânsito. O perímetro interditado inclui as margens do canal, a pista de passeio, ciclofaixa e duas faixas de veículo de cada lado das vias, o que permite a realização dos serviços com segurança para trabalhadores, pedestres e condutores de veículos.

Assim como no primeiro e segundo módulos, o terceiro recebe o trabalho de cravação de estacas de sustentação da estrutura do canal, etapa fundamental para a segurança do espaço e da nova pista. As estacas garantem a distribuição de carga da estrutura no solo, dando estabilidade à parte visível da Nova Doca. Ao longo do canal serão instaladas mais de 1.000 estacas metálicas, cada uma com 40 metros.

O projeto da Nova Doca envolve 1,2 quilômetro de canal, com serviços de drenagem, paisagismo, urbanização e construção de passarelas, além da substituição de seis comportas para controle de água de maré, a fim de evitar inundações. Também serão pavimentados mais de 2,4 km da Avenida Visconde de Souza Franco, e construídos outro sistema de drenagem profunda e superficial de chuva, rede de esgoto sanitário, tubulação de água potável, ciclovia e um sistema de energia limpa.

Urbanização

A macrodrenagem do Canal da Avenida Gentil Bittencourt faz parte da Bacia do Tucunduba, que recebe obras do Governo do Pará. Os serviços incluem a retificação de 1.421 metros do canal, rede de abastecimento de água e esgoto sanitário, drenagem pluvial, construção de pontes, passarelas, praça com quadra poliesportiva, playground, academia ao ar livre e pista de corrida, urbanização viária e aterramento de quintais.