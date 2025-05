Obras de pavimentação garantem mais qualidade de vida para moradores de Mosqueiro, em Belém

O Governo do Pará intensifica as obras de infraestrutura em Belém como parte da preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontece em novembro deste ano. As intervenções realizadas se estendem por vários bairros e distritos da capital paraense, como a ilha de Mosqueiro, onde 6,38 quilômetros de vias já foram pavimentadas. Ao todo, 12 ruas da “bucólica”, como é conhecida a ilha, recebem sistema de drenagem para águas pluviais e asfalto, beneficiando diretamente cerca de 40 mil moradores.

Situada a 75 quilômetros do centro de Belém por via terrestre, Mosqueiro é um dos principais destinos turísticos da capital e recebe visitantes ao longo de todo o ano. Com a proximidade da COP 30, a expectativa da comunidade é que o evento abra inúmeras oportunidades para novos negócios e gere desenvolvimento local. As obras de mobilidade urbana contribuem para a melhoria do tráfego, oferecendo mais comodidade tanto para quem mora na ilha quanto para os turistas.

Entre as vias já asfaltadas estão a Rua Vasco da Gama (TR1 e TR2), Alameda Agostinho Trindade, Alameda Elna Trindade, Rua Almerindo Trindade, Alameda São João, Rua Jardim Maués, Estrada do Marahú, Rua Stélio Maroja e Rua Comandante Ernesto Dias.

Moradora da ilha há 20 anos, a professora Luana Maria Silva destaca os impactos positivos das melhorias. “Agora, a população e os veículos conseguem transitar com dignidade. O acesso de viaturas da polícia, ambulâncias e caminhões de lixo se tornou possível. Esses investimentos eram muito aguardados e estão avançando. Além de beneficiar os moradores, ajudam a receber melhor os visitantes que sempre movimentam a economia local”, afirma.

As intervenções incluem pavimentação asfáltica para melhorar as condições de tráfego, construção de calçadas acessíveis, sinalização horizontal para segurança viária e instalação de sistemas de drenagem pluvial, essenciais para o escoamento adequado da água da chuva.

O secretário estadual de Obras Públicas (Seop), Ruy Cabral, enfatiza o compromisso do governo com a melhoria da qualidade de vida da população. “Além de Mosqueiro, outros distritos e bairros de Belém já convivem com os benefícios dos investimentos em asfalto, que são frutos da realização da COP 30. Essas obras representam mais uma oportunidade de atender às necessidades das pessoas que sofrem com a lama e a poeira”, destacou.

As obras de pavimentação contam com recursos do Governo do Estado e do Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional. No total, serão asfaltados 102,4 quilômetros de vias em diversos pontos da capital e da Região Metropolitana, como parte do legado que a COP 30 deixará para a infraestrutura urbana de Belém.