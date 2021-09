O Pará registrou 3.125 batidas em postes em todo o Estado só no ano de 2020

Acidentes com abalroamento, que é quando há um choque violento de uma coisa contra a outra, acontecem com frequência. Nesta madrugada (8) um carro com dois rapazes e uma moça colidiu contra um poste de energia elétrica, o impacto violento conseguiu derrubar o poste. Um dos rapazes faleceu. De acordo com dados da Equatorial Energia Pará, em 2020, registrou-se 3.125 batidas em postes em todo o Estado.

Desde o ano passado até agosto de 2021, foram registrados 548 acidentes entre veículos automotores e postes na região metropolitana de Belém. No levantamento feito pela Equatorial, as causas desses acidentes estão atreladas a fatores como: "excesso de velocidade, má condições das vias, estado de embriaguez do motorista, sonolência do condutor ou mesmo falhas mecânicas e a utilização de celular enquanto dirige para responder mensagens ou ligações", informa nota.

A redação integrada de O Liberal questionou a empresa de fornecimento de energia, sobre os danos materiais quando há esses acidentes. No que compete à empresa, no caso, a destruição parcial ou integral dos postes: "quando há quebra da estrutura e rompimento de fiação, o custo mínimo de material e serviço é superior a R$ 4 mil. De acordo com o Artigo 927 do código civil, quem, por ato ilícito, causar danos a terceiros, fica obrigado a repará-lo. Dessa forma, o valor total dos reparos e os danos aos clientes devem ser pagos pelo motorista que podem ser acionados judicialmente", explica a assessoria.

A Equatorial orienta que as pessoas não se aproximem de fios e cabos partidos ou caídos e que não toquem em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica: "em caso de ocorrências dessa natureza, que envolvam a rede elétrica, a recomendação é que a população entre em contato por meio da Central de atendimento. Caso a vítima esteja dentro de um veículo e o cabo cair e permanecer sobre ele e aguardar o Corpo de Bombeiros. É preciso permanecer dentro do veículo e não pegar na parte metálica pois pode ter ocorrido condução de corrente através dos pneus", ressalta.

Sobre o acidente que ocorreu nesta madrugada, a Equatorial Energia Pará informa que: "já implantou a estrutura do novo poste no local e está fazendo a migração dos cabos. A empresa lamenta o acidente e informa ainda que o poste em questão era do sistema de transmissão de energia e não houve interrupção do fornecimento na área do acidente", esclarece.

Em caso de emergência, acidentes ou ocorrências que envolvam a rede elétrica, a população pode entrar em contato com a Equatorial Energia Pará por meio do telefone: 0800 091 01 96, e informar o local com ponto de referência.