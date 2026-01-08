O Liberal chega a 1 milhão de seguidores no Instagram e consolida liderança digital na Amazônia

O Grupo Liberal, um dos maiores conglomerados de comunicação da Amazônia, alcançou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram de O Liberal, consolidando-se como o grupo de comunicação da Amazônia com maior presença na rede social. O resultado reforça a liderança digital da marca e evidencia a força de um modelo editorial multiplataforma, que integra portal de notícias, jornal impresso, rádio e redes sociais.

A conquista reflete a capacidade do Grupo Liberal de se adaptar às transformações no consumo de informação, mantendo o compromisso com o jornalismo profissional e ampliando sua conexão com diferentes públicos, especialmente no ambiente digital.

Para Aline Viana, diretora de Mercado do Grupo Liberal, a conquista tem um simbolismo ainda maior no ano em que a marca comemora oito décadas de história.

“No ano em que celebramos os 80 anos do Liberal, sermos o primeiro grupo de comunicação da Amazônia a chegar a 1 milhão de seguidores é muito simbólico. É consequência de um posicionamento e estratégia digital bem desenhados, que se conectam com esse novo universo de audiência multiplataforma. Mostra que os 80 anos construídos com toda a credibilidade e força da nossa história estão também sempre conectados às novas linguagens, às novas audiências e às novas plataformas. O Liberal é isso: a junção da credibilidade, da inovação e da força da audiência”, afirma.

Presença multiplataforma e audiência conectada

Com atuação integrada entre O Liberal (portal de notícias), jornais impressos (O Liberal e Amazônia), rádios Liberal FM e Liberal+ e redes sociais, o Grupo Liberal construiu ao longo dos anos uma relação de confiança com leitores, ouvintes e seguidores. No Instagram, essa presença se traduz em conteúdos informativos, cobertura em tempo real, vídeos explicativos, prestação de serviço e pautas que dialogam diretamente com o cotidiano da população paraense e amazônica.

O crescimento expressivo na plataforma ocorre de forma orgânica, impulsionado pela relevância das pautas, pela agilidade na cobertura dos fatos e por uma linguagem acessível, sem abrir mão do rigor jornalístico.

Liderança digital na Amazônia

Ao atingir 1 milhão de seguidores no Instagram, o Grupo Liberal se posiciona à frente de outros veículos regionais da Amazônia, que, embora relevantes em seus estados, ainda não alcançaram a mesma escala de audiência digital. O marco consolida o grupo como referência em jornalismo regional com alcance e impacto nacional.

A presença robusta nas redes sociais também amplia a visibilidade de temas estratégicos da Amazônia, como meio ambiente, desenvolvimento sustentável, cultura, economia e grandes eventos, contribuindo para inserir a região de forma mais consistente no debate nacional.

Ney Messias Jr., diretor executivo de Entretenimento, Promoções e Rádio Web, destaca que o crescimento do Instagram é parte de um movimento mais amplo.

“Esse número de 1 milhão de seguidores coloca o Instagram do Grupo Liberal como o maior entre todos os veículos multiplataformas da Amazônia. É um número que traduz exatamente a potência e a grandiosidade dos nossos veículos. Nos últimos meses, estamos tendo crescimentos exponenciais em todos os canais, mas sem dúvida o Instagram é o que mais vem crescendo e batendo recordes, não só de seguidores, mas também de alcance e engajamento. Agora é partir para os 2 milhões de seguidores”, diz.

Jornalismo com história e olhar para o futuro

Com quase um século de atuação, o Grupo Liberal atravessou diferentes transformações tecnológicas sem perder sua identidade editorial. A marca de 1 milhão de seguidores no Instagram simboliza esse processo contínuo de inovação, reforçando a capacidade do grupo de unir tradição e modernidade.

O resultado representa ainda um novo patamar para o desenvolvimento de projetos especiais, novos formatos digitais, ações de engajamento e parcerias, fortalecendo o papel do Grupo Liberal como um dos principais agentes de comunicação da Amazônia.

Para o CEO do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, esse momento traduz o trabalho sério e dedicado de uma equipe engajada e integrada. “Muito obrigado aos que fazem e aos que seguem o jornalismo multiplataforma do Grupo Liberal”, diz.