Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

O Liberal chega a 1 milhão de seguidores no Instagram e consolida liderança digital na Amazônia

Marca histórica reforça a força do jornalismo multiplataforma do Grupo Liberal, que integra portal, jornais impressos, rádios e redes sociais

O Liberal
fonte

Conta de Oliberal no Instagram atingiu a marca de 1 milhão de seguidores (O Liberal)

O Grupo Liberal, um dos maiores conglomerados de comunicação da Amazônia, alcançou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram de O Liberal, consolidando-se como o grupo de comunicação da Amazônia com maior presença na rede social. O resultado reforça a liderança digital da marca e evidencia a força de um modelo editorial multiplataforma, que integra portal de notícias, jornal impresso, rádio e redes sociais.

A conquista reflete a capacidade do Grupo Liberal de se adaptar às transformações no consumo de informação, mantendo o compromisso com o jornalismo profissional e ampliando sua conexão com diferentes públicos, especialmente no ambiente digital.

Para Aline Viana, diretora de Mercado do Grupo Liberal, a conquista tem um simbolismo ainda maior no ano em que a marca comemora oito décadas de história.

“No ano em que celebramos os 80 anos do Liberal, sermos o primeiro grupo de comunicação da Amazônia a chegar a 1 milhão de seguidores é muito simbólico. É consequência de um posicionamento e estratégia digital bem desenhados, que se conectam com esse novo universo de audiência multiplataforma. Mostra que os 80 anos construídos com toda a credibilidade e força da nossa história estão também sempre conectados às novas linguagens, às novas audiências e às novas plataformas. O Liberal é isso: a junção da credibilidade, da inovação e da força da audiência”, afirma.

Presença multiplataforma e audiência conectada

Com atuação integrada entre O Liberal (portal de notícias), jornais impressos (O Liberal e Amazônia), rádios Liberal FM e Liberal+ e redes sociais, o Grupo Liberal construiu ao longo dos anos uma relação de confiança com leitores, ouvintes e seguidores. No Instagram, essa presença se traduz em conteúdos informativos, cobertura em tempo real, vídeos explicativos, prestação de serviço e pautas que dialogam diretamente com o cotidiano da população paraense e amazônica.

O crescimento expressivo na plataforma ocorre de forma orgânica, impulsionado pela relevância das pautas, pela agilidade na cobertura dos fatos e por uma linguagem acessível, sem abrir mão do rigor jornalístico.

Liderança digital na Amazônia

Ao atingir 1 milhão de seguidores no Instagram, o Grupo Liberal se posiciona à frente de outros veículos regionais da Amazônia, que, embora relevantes em seus estados, ainda não alcançaram a mesma escala de audiência digital. O marco consolida o grupo como referência em jornalismo regional com alcance e impacto nacional.

A presença robusta nas redes sociais também amplia a visibilidade de temas estratégicos da Amazônia, como meio ambiente, desenvolvimento sustentável, cultura, economia e grandes eventos, contribuindo para inserir a região de forma mais consistente no debate nacional.

Ney Messias Jr., diretor executivo de Entretenimento, Promoções e Rádio Web, destaca que o crescimento do Instagram é parte de um movimento mais amplo.

“Esse número de 1 milhão de seguidores coloca o Instagram do Grupo Liberal como o maior entre todos os veículos multiplataformas da Amazônia. É um número que traduz exatamente a potência e a grandiosidade dos nossos veículos. Nos últimos meses, estamos tendo crescimentos  exponenciais em todos os canais, mas sem dúvida o Instagram é o que mais vem crescendo e batendo recordes, não só de seguidores, mas também de alcance e engajamento. Agora é partir para os 2 milhões de seguidores”, diz.

Jornalismo com história e olhar para o futuro

Com quase um século de atuação, o Grupo Liberal atravessou diferentes transformações tecnológicas sem perder sua identidade editorial. A marca de 1 milhão de seguidores no Instagram simboliza esse processo contínuo de inovação, reforçando a capacidade do grupo de unir tradição e modernidade.

O resultado representa ainda um novo patamar para o desenvolvimento de projetos especiais, novos formatos digitais, ações de engajamento e parcerias, fortalecendo o papel do Grupo Liberal como um dos principais agentes de comunicação da Amazônia.

Para o CEO do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, esse momento traduz o trabalho sério e dedicado de uma equipe engajada e integrada. “Muito obrigado aos que fazem e aos que seguem o jornalismo multiplataforma do Grupo Liberal”, diz. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OLiberal

Instagram

redes sociais
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

DEVOÇÃO

Festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se torna Patrimônio Cultural Imaterial do Pará

A lei nº 11.298, foi sancionada na última segunda-feira (5), pelo governador Helder Barbalho

09.01.26 18h45

SAÚDE

Campanha de vacinação contra a gripe segue até fevereiro no Pará

A campanha começou no dia 3 de novembro de 2025 e a cobertura vacinal não avança

09.01.26 18h39

CRIMES

Grande Belém registra 34 tiroteios e 40 pessoas baleadas em novembro de 2025, aponta levantamento

Instituto Fogo Cruzado aponta 33 mortes e sete pessoas feridas em ocorrências com disparos de arma de fogo na região metropolitana

09.01.26 8h00

LEVANTAMENTO

Pará soma quase 8 mil falhas na assistência à saúde em 2025, aponta ONA

Estado acompanha tendência nacional de alta nas falhas assistenciais, que somaram 480 mil ocorrências no país

08.01.26 18h23

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA abre inscrições para programas de pós-graduação em diversas áreas ; veja como se inscrever

Mais de 30 editais de mestrado e doutorado estão disponíveis no Sigaa, com algumas seleções prevendo reserva de vagas

30.12.25 18h07

DOENÇA DE CHAGAS

Homem morre após consumir açaí e caso de doença de Chagas é investigado em Ananindeua

Prefeitura confirmou óbito de um homem de 26 anos e interditou pontos de venda de açaí como medida preventiva

06.01.26 21h25

GRADUAÇÃO

Ufra oferta 2.620 vagas em 43 cursos de graduação para 2026 no Pará

As vagas serão distribuídas entre os campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu

07.01.26 9h14

GREVE

Greve na Ufra: paralisação de docentes pode atrasar conclusão de cursos

Estudantes expressam preocupação com o calendário acadêmico; Reitoria assegura manutenção das atividades da instituição

05.01.26 19h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda