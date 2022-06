Novo presidente do Conselho Federal de Medicina visita Belém

O novo presidente do Conselho Federal de Medicina (CMF), José Hiran Gallo, esteve em Belém, nesta terça-feira (31), para visita ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM-PA), onde cumpriu agenda interna de reuniões com membros da diretoria nacional e regional. A entidade na capital paraense foi a primeira a ser visitada pelo gestor nacional, que se formou em medicina na Universidade Federal do Pará (UFPA), em 1979.

"Eu estou aqui em Belém por gratidão a tudo que o Pará me deu, tudo que eu tenho como médico eu devo aos meus docentes que me ensinaram a ética, a medicina e a ter moral daquilo que eu defendo. Eu não poderia deixar de vir aqui com toda a nossa diretoria. É uma forma de agradecer aos meus professores, a esta casa que é o CRM-PA e todos os amigos que aqui eu deixei", declarou o médico.

Durante a visita, Hiran Gallo foi acompanhado pelo primeiro vice-presidente, Jeancarlo Cavalcante, o terceiro vice-presidente, Emmanuel Cavalcanti, o segundo tesoureiro, Carlos Magno Dalapicola e a segunda secretaria, Helena Maria Carneiro Leão. José Hiran Gallo e a nova equipe diretora tomara posse no dia 1º de abril deste ano, durante cerimônia realizada em Brasília. Antes, Gallo representava os médicos de Rondônia, sua cidade natal, no CFM.

De acordo com o presidente do CFM, a nova gestão da entidade será pautada em oferecer condições de saúde para a população brasileira. "É inadmissível chegar uma pessoa no Pronto Socorro e não ter atendimento digno, isso eu não vou aceitar em hipótese alguma e, com certeza, o sistema conselhal não aceitará", acrescentou.