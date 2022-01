Novo decreto da cidade de Óbidos proíbe eventos carnavalescos

Novo decreto publicado no município de Óbidos, no oeste do Pará, proíbe eventos de carnaval, a determinação foi divulgada nesta segunda-feira (10). A cidade é conhecida na região pela realização do “Carnapauxis”, evento que leva vários blocos pelas ruas da cidade.

VEJA MAIS

De acordo com o decreto nº 038/2022, a realização de eventos em locais públicos ou privados não podem ter mais do que 50 pessoas, o número é superior ao limite do decreto passado que era de 30 pessoas.

Quem for flagrado descumprindo as medidas de prevenção, previstas no decreto, pode ser multado. Valores que variam de R$ 150 a R$ 1.100.

O decreto tem validade de 15 dias e deve ser reavaliado no dia 24 de janeiro de 2022.

Carnapauxis

Uma das mais tradicionais festas carnavalescas da região oeste do estado, o Carnapauxis não contará com a presença do mascarado Fobó, considerada uma das maiores manifestações culturais da região, que tem a duração de 7 dias, em geral, no período de 27 de fevereiro a 5 de março.

No ano passado o evento também foi cancelado por conta da pandemia de covid-19.

Em 2008 a manifestação popular histórico-cultural Carnapauxis ganhou, através da lei nº 7 225 de 2008, o status de Patrimônio Cultural e Artístico do Pará.