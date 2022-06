Novo Centro Tecnológico promete dobrar verificação volumétrica de caminhões-tanque no Pará

O Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imetro Pará) inaugura nesta quarta-feira (29), um Centro Tecnológico que promete dobrar a capacidade de verificação volumétrica de caminhões-tanque. O intuito é garantir mais sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente. O Centro Tecnológico do Imetro Pará foi construído próximo ao antigo posto de atendimento do órgão, no km 13 da Rodovia BR-316. A localização foi feita estrategicamente por estar na rota da maior parte das cargas transportadas no Pará.

“A água utilizada no ensaio será reaproveitada de forma contínua, minimizando os impactos ambientais. Além disso, antes, o ensaio era realizado ao ar livre. Dependíamos das condições climáticas”, explica o gerente do centro tecnológico do Imetro Pará, Marco Gavinho.

A aferição de capacidade de volume desse tipo de veículo é compulsória. Ou seja, as empresas e proprietários de caminhões-tanque devem, obrigatoriamente, passar pela verificação anual. A aferição é agendada previamente e, em seguida, o Imetro Pará emite o certificado. “Com o novo sistema, poderemos entregar o certificado de verificação em 30 minutos", garante ele.

Segundo Marco Gavinho, a forma de verificação volumétrica dos caminhões transportadores de combustível será mais moderna e dinâmica, com o uso de bombas injetoras que medem a quantidade de líquido despejada nos tanques eletronicamente, tornando a medição muito mais rápida e precisa.

O funcionamento é semelhante ao que vemos nos postos de combustíveis, onde o consumidor acompanha, pelo visor da bomba, em tempo real, a quantidade de combustível que está sendo colocada no tanque.

"No procedimento antigo utilizava-se medidas padrões de mil litros, com enchimento por gravidade. Em um tanque de 5 mil litros era preciso realizar o procedimento 5 vezes e demorava 30 minutos para toda a carga ser medida. Com o novo sistema, faremos o mesmo processo com bombas injetoras, de forma contínua, em apenas 5 minutos. Nossos serviços de verificação volumétrica funcionavam em um local com uma estrutura menor, com o atendimento de um veículo por vez. Com a inauguração da nova Central Tecnológica vamos poder verificar dois caminhões simultaneamente, de forma mais ágil, com a utilização de um sistema pressurizado de enchimento de tanques", destaca o gerente.

Dados sobre caminhões-tanque nesse ano

De janeiro a junho deste ano, foram verificados 1.313 caminhões-tanque, com capacidade de 4 mil até acima de 40 mil litros transportados.

A garantia de uma justa relação comercial entre empresas (que sabem que estão pagando e recebendo a quantidade correta do produto) e a questão tributária – a verificação e aferição da capacidade dos caminhões-tanque é a garantia de que a quantidade de carga informada na nota fiscal é correta é o principal benefício desse trabalho feito pelo IMETRO Pará.